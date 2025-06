ELF - Taulia Tagovailoa erlebt Katastrophen-Debüt: GM der Sea Devils bleibt gelassen

Gleich mit seinem ersten Pass warf Tagovailoa eine Pick Six. Insgesamt brachte er nur fünf seiner 17 Pässe für 85 Yards an den Mann. Dreimal wurde er gesackt. Zur Halftime lagen die Hamburger bereits mit 0:40 zurück.

Taulia Tagovailoa gilt als der große Hoffnungsträger der Hamburg Sea Devils, doch sein Debüt misslang völlig. Der General Manager Mark Weitz nimmt den Quarterback im Gespräch mit ran in Schutz.

Moritz Maack wurde für Tagovailoa eingewechselt und sorgte zumindest für Schadensbegrenzung. Er brachte 8 seiner 18 Pässe für 44 Yards an den Mann, warf zwei Touchdown-Pässe und eine Interception. Das Spiel endete dadurch mit 14:53.

"Er hatte sich am Freitag eine Zerrung im Rücken zugezogen", erklärt Weitz. "Er ging vorbelastet ins Spiel. Das führte auch dazu, dass er zur Halbzeit nicht mehr weiterspielen konnte und wir ihn rausnehmen mussten."

Dies sei allerdings nicht der einzige Grund für das schwache Spiel gewesen. "Es war klar, dass Stuttgart eine starke Mannschaft ist und jeden Fehler nutzen wird. Aber natürlich ist es frustrierend, dass das Spiel so eindeutig ausging", sagt Weitz.

"Gefühlt haben wir gegen uns selbst gespielt und konnten nicht so richtig zeigen, was wir wirklich können. Es sind viele Fehler passiert, die uns vorher nicht passiert sind."

Und wie geht es nun mit Tagovailoa weiter? "Er ist jetzt in Behandlung. Wir gehen davon aus, dass er am Wochenende wieder spielen kann", sagt Weitz. Der Posten als Starting-Quarterback soll ihm weiterhin sicher sein. Die Sea Devils treffen am Samstag um 18 Uhr auf Berlin Thunder.