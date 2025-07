Mit einem souveränen 53:16-Erfolg gegen die Fehervar Enthroners haben die Vienna Vikings den neunten Sieg im zehnten Spiel in der ELF eingefahren.

Die reguläre Saison in der ELF neigt sich dem Ende entgegen. Im Samstag-Fenster des elften Spieltags fuhren die Vienna Vikings und Paris Musketeers souveräne Siege ein. Währenddessen gewannen die Madrid Bravos eine umkämpfte Partie gegen die Raiders Tirol.

Bravos drehen nach Halbzeit auf

In einem munteren Abendspiel duellierten sich die Madrid Bravos mit den Raiders Tirol. Die spanische Franchise siegte schlussendlich mit 54:28. Nach einem Blitzstart der Bravos holten die Raiders Tirol einen 0:21-Rückstand auf und arbeiteten sich auf zwei Punkte an die Bravos ran - zur Halbzeit stand es 20:22.

Im zweiten Abschnitt zog Madrid allerdings erneut davon, Tirol schaffte es nicht, Schritt zu halten. Madrid-Quarterback Reid Sinnett warf für 363 Yards und fünf Touchdowns. Wide Receiver Aron Cruickshank fing seinen 18. Touchdown in dieser Spielzeit. Nie zuvor gelangen einem Spieler in der ELF mehr Receiving Touchdowns in einer Saison.