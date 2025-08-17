European League of Football: Das sind die Duelle in den Playoffs

Stuttgart Surge geht als topgesetztes Team in die Wild-Card-Runde. Für Rhein Fire kommt es zu einem direkten Wiedersehen.

Die Regular Season der ELF ist beendet, die letzten Entscheidungen für die Playoffs sind gefallen.

Da Nordic Storm am Sonntag dramatisch mit 17:29 bei Rhein Fire verlor, behielt Stuttgart Surge den Seed #3 und geht als topgesetztes Team in die Wild-Card-Runde.

Nordic Storm bietet sich bereits am Sonntag die Chance zur Revanche, da sie in der ersten Playoff-Runde in Kopenhagen erneut auf Rhein Fire treffen werden.

ran gibt einen Überblick über die Playoffspiele der European League of Football.