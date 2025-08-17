ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
European League of Football: Das sind die Duelle in den Playoffs
- Aktualisiert: 19.08.2025
- 10:10 Uhr
- ran
Stuttgart Surge geht als topgesetztes Team in die Wild-Card-Runde. Für Rhein Fire kommt es zu einem direkten Wiedersehen.
Die Regular Season der ELF ist beendet, die letzten Entscheidungen für die Playoffs sind gefallen.
Da Nordic Storm am Sonntag dramatisch mit 17:29 bei Rhein Fire verlor, behielt Stuttgart Surge den Seed #3 und geht als topgesetztes Team in die Wild-Card-Runde.
Nordic Storm bietet sich bereits am Sonntag die Chance zur Revanche, da sie in der ersten Playoff-Runde in Kopenhagen erneut auf Rhein Fire treffen werden.
ran gibt einen Überblick über die Playoffspiele der European League of Football.
Das Wichtigste in Kürze
Wildcard-Runde (23./24. August 2025)
Samstag, 23. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben MAXX und ran.de
#3 Stuttgart Surge vs. #6 Madrid Bravos
Sonntag, 24. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben MAXX und ran.de
#4 Nordic Storm vs. #5 Rhein Fire
Bye: Vienna Vikings, Munich Ravens
Halbfinale (30./31. August 2025)
Samstag, 30. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben und ran.de
#1 Vienna Vikings vs. niedrigster verbleibender Seed
Sonntag, 31. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben und ran.de
#2 Munich Ravens vs. höchster verbleibender Seed
Das Finale der Saison 2025 der European League of Football findet am 7. September in Stuttgart statt.