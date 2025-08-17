Anzeige
ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

European League of Football: Das sind die Duelle in den Playoffs

  • Aktualisiert: 19.08.2025
  • 10:10 Uhr
  • ran

Stuttgart Surge geht als topgesetztes Team in die Wild-Card-Runde. Für Rhein Fire kommt es zu einem direkten Wiedersehen.

Die Regular Season der ELF ist beendet, die letzten Entscheidungen für die Playoffs sind gefallen.

Da Nordic Storm am Sonntag dramatisch mit 17:29 bei Rhein Fire verlor, behielt Stuttgart Surge den Seed #3 und geht als topgesetztes Team in die Wild-Card-Runde.

Nordic Storm bietet sich bereits am Sonntag die Chance zur Revanche, da sie in der ersten Playoff-Runde in Kopenhagen erneut auf Rhein Fire treffen werden.

ran gibt einen Überblick über die Playoffspiele der European League of Football.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Vienna Vikings zittern sich in Bye Week - Wild Card Round für Nordic Storm

  • Die Tabellen der ELF

  • Alles zur ELF

Anzeige
Anzeige

Wildcard-Runde (23./24. August 2025)

Samstag, 23. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben MAXX und ran.de

#3 Stuttgart Surge vs. #6 Madrid Bravos

Sonntag, 24. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben MAXX und ran.de

#4 Nordic Storm vs. #5 Rhein Fire

Bye: Vienna Vikings, Munich Ravens

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Halbfinale (30./31. August 2025)

Samstag, 30. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben und ran.de

#1 Vienna Vikings vs. niedrigster verbleibender Seed

Sonntag, 31. August 14:30 Uhr LIVE und kostenlos auf Joyn, ProSieben und ran.de

#2 Munich Ravens vs. höchster verbleibender Seed

Das Finale der Saison 2025 der European League of Football findet am 7. September in Stuttgart statt.

Mehr News und Videos
European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienna Vikings, 22.09.2024 Rhein Fire gewinnt und jubelt - European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienna Vikings 22.09.2024 in D...
News

ELF heute live: European League of Football im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

  • 19.08.2025
  • 09:03 Uhr

ELF-Highlights: Playoff-Probe! Rhein Fire fordert Nordic Storm

  • Video
  • 09:32 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Tapferes Köln! Mit Mini-Kader gegen Raiders

  • Video
  • 10:09 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Torero-Jubel floppt! Bravos lachen zuletzt

  • Video
  • 10:05 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Spin-Move-Wirbel! Thunder-Star lässt alle stehen

  • Video
  • 10:06 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Zickzack-Express! Lions-Star spielt Katz und Maus

  • Video
  • 10:08 Min
  • Ab 0
Karri Pajarinen (Vie nna Vikings, 24) run ,Fehervar Enthroners vs Vienna Vikings, American Football, European League of Football, week 11, Season 2025, 26.07.2025, SzÃ kesfehÃ rvar First Field Hung...Update
News

ELF: Vikings zittern sich in Bye Week der Playoffs

  • 17.08.2025
  • 14:48 Uhr
Zach Edwards (Paris Musketeers 01), Rhein Fire vs. Paris Musketeers, American Football, European League of Football, Spieltag 10, Saison 2024, 28.07.2024, Rhein Fire vs. Paris Musketeers, American ...
News

Playoff-Szenarien in der ELF: Tiebreak entscheidend?

  • 17.08.2025
  • 14:10 Uhr

ELF: Galaxy mit dummer Aktion! Torero-Jubel kostet Extrapunkt

  • Video
  • 04:29 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Starkes Finish! Ravens überrollen müde Panthers

  • Video
  • 10:07 Min
  • Ab 0