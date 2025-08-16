Anzeige
Update
ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

ELF: Vienna Vikings zittern sich in Bye Week - Wild Card Round für Nordic Storm

  • Aktualisiert: 16.08.2025
  • 21:54 Uhr
  • ran.de

Der letzte Spieltag der ELF sorgt bereits im Samstag-Fenster für viele Playoff-Entscheidungen. ran gibt einen Überblick über das letzte Wochenende der regulären Saison.

Die Playoffs in der ELF stehen vor der Tür! Am letzten Spieltag der regulären Saison werden die finalen Entscheidungen rund um die Postseason ausgespielt. ran hat die Ergebnisse des 14. Spieltags im Überblick.

  • Sonntag, 17. August, 12:45 Uhr: Madrid Bravos at Frankfurt Galaxy - live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Sonntag, 17. August, 16:15 Uhr: Nordic Storm at Rhein Fire - live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App
Anzeige
Anzeige

Paris Musketeers vs. Vienna Vikings 29:35

Zittersieg in Overtime! Dank eines späten Kraftakts haben sich die Vienna Vikings direkt ins Semi Final der Playoffs gehievt. Dank des Sieges hat die österreichische Franchise die Bye Week sicher.

Quarterback Ben Holmes erlief in der Overtime den spielentscheidenden Touchdown auf eigene Faust. Zuvor lieferten sich die beiden Franchises einen offenen Schlagabtausch. Auch Paris schielte noch auf die Playoffs, hätte aber einen Sieg benötigt.

Die Vikings verwalteten über weite Strecken eine knappe Führung, ehe zwei aufeinanderfolgende Touchdowns der Musketeers im vierten Viertel das Spiel auf den Kopf stellten.

Mit wenigen Sekunden auf der Uhr erlief Ben Holmes erst einen Touchdown und fand Wide Receiver Reece Horn in der Endzone bei der Two-Point-Conversion. Die Vikings retteten sich in die Overtime und können nun die Bye Week feiern.

Die Highlights zur Partie gibt's hier!

Anzeige
Anzeige

Munich Ravens vs. Wroclaw Panthers 49:26

Auch die Munich Ravens dürfen sich über eine Bye Week freuen. Gegen die Wroclaw Panthers siegten die Ravens mit 49:26. Nordic Storm hat - aufgrund der Siege der Vikings und Ravens - keine Chance mehr auf die Bye Week.

Storm kann mit einem Sieg am Sonntag zumindest den #3 Seed in der Wild Card Round sichern.

Zwischendurch dürfte allerdings bei Nordic Storm Hoffnung aufgekeimt sein. Die Ravens eilten lange Zeit einem Rückstand hinterher, zur Halbzeit führten die Panthers mit 19:14. Doch in der zweiten Halbzeit zeichnete sich ein anderer Spielverlauf ab.

Wroclaw gelang nur noch ein Touchdown, die Ravens drehten auf und erzielten insgesamt fünf. Running Back Justin Rodney erlief 202 Yards und drei Touchdowns.

Die Highlights zur Partie gibt's hier!

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Stuttgart Surge vs. Fehervar Enthroners 47:20

Zuvor hatten die Stuttgart Surge mit einem klaren 47:20-Sieg gegen die Fehervar Enthroners ihre Hausaufgaben erledigt.

Das Ticket für die Playoffs hatte die deutsche Franchise bereits in der Tasche, durch den Sieg wahren sie nun die Chance auf den #3 Seed.

Surge muss hoffen, dass Nordic Storm am Sonntag gegen Rhein Fire verliert. Dann würde Stuttgart den #3 Seed erhalten. Bei einem Nordic-Sieg fällt Surge zurück auf den #4 Seed.

Florian Wegan (Vienna Vikings, 31), Fehervar Enthroners vs Vienna Vikings, American Football, European League of Football, week 11, Season 2025, 26.07.2025, SzÃ kesfehÃ rvar First Field Hungary Cop...

Die ELF live und kostenlos im Stream auf Joyn sehen!

Die Königsklasse des europäischen Footballs live verfolgen.

Gegen die Enthroners bogen die Stuttgarter schnell auf die Siegerstraße ein und führten früh mit 14:0. Quarterback Reilly Hennessey sammelte 302 Passing Yards und vier Touchdowns. Einziger Schönheitsfehler war eine Interception.

Wide Receiver Louis Geyer fing sieben Pässe für 125 Yards und zwei Touchdowns.

Die Highlights zur Partie: hier!

Mehr ELF

ELF-Highlights: Starkes Finish! Ravens überrollen müde Panthers

  • Video
  • 10:07 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Fake-Punt-Chaos! Surge gucken doof

  • Video
  • 10:08 Min
  • Ab 0
European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienna Vikings, 22.09.2024 Rhein Fire gewinnt und jubelt - European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienna Vikings 22.09.2024 in D...
News

ELF heute live: European League of Football im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

  • 16.08.2025
  • 10:48 Uhr
Zach Edwards (Paris Musketeers 01), Rhein Fire vs. Paris Musketeers, American Football, European League of Football, Spieltag 10, Saison 2024, 28.07.2024, Rhein Fire vs. Paris Musketeers, American ...
News

Playoff-Szenarien in der ELF: Tiebreak entscheidend?

  • 16.08.2025
  • 10:06 Uhr

ELF: Gänsehaut! Munich-Ravens-Fans mit geiler Stimmung

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

ELF Highlights: 86 Punkte! Vikings und Panthers liefern sich Offensiv-Duell

  • Video
  • 10:07 Min
  • Ab 0
ELF: Raiders Tirol at Rhein Fire im Relive
Episode

ELF: Raiders Tirol at Rhein Fire im Relive

  • 168:15 Min
  • Ab 0
ELF: Madrid Bravos at Munich Ravens im Relive
Episode

ELF: Madrid Bravos at Munich Ravens im Relive

  • 178:04 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Krimi! Letztes FG entscheidet Bravos vs. Ravens

  • Video
  • 10:00 Min
  • Ab 0

ELF Highlights: 77:0! Musketeers zerlegen Mercenaries

  • Video
  • 09:53 Min
  • Ab 0
Mehr News und Videos

ELF Highlights: Surge-Schaulaufen gegen Centurions

  • Video
  • 10:04 Min
  • Ab 0

ELF Highlights: Thunder ohne Probleme gegen Enthroners

  • Video
  • 10:07 Min
  • Ab 0

ELF: MVP-Duo der Madrid Bravos will Rache

  • Video
  • 01:43 Min
  • Ab 0

ELF: Die Achterbahn-Saison der Rhein Fire

  • Video
  • 01:48 Min
  • Ab 0

ELF: Steht der MVP schon fest? Madrid-Stars mit NFL-Vergangenheit glänzen

  • Video
  • 03:41 Min
  • Ab 0

Sinnett oder Cruickshank: Kommt der MVP aus Madrid?

  • Video
  • 39:30 Min
  • Ab 0

ELF: So reagiert Patrick Esume auf die Vorwürfe nach seinem Rücktritt

  • Video
  • 03:39 Min
  • Ab 0

ELF: Rekord! WR mit sechs Touchdowns und rührender Geste

  • Video
  • 02:51 Min
  • Ab 0

ELF: Crazy Touchdown! Punt-Returner wird zu Schlangenmensch

  • Video
  • 07:02 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: 6 Touchdowns! Rhein-Fire-WR schreibt Geschichte

  • Video
  • 10:05 Min
  • Ab 0