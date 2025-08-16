Der letzte Spieltag der ELF sorgt bereits im Samstag-Fenster für viele Playoff-Entscheidungen. ran gibt einen Überblick über das letzte Wochenende der regulären Saison. Die Playoffs in der ELF stehen vor der Tür! Am letzten Spieltag der regulären Saison werden die finalen Entscheidungen rund um die Postseason ausgespielt. ran hat die Ergebnisse des 14. Spieltags im Überblick. Sonntag, 17. August, 12:45 Uhr: Madrid Bravos at Frankfurt Galaxy - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 17. August, 16:15 Uhr: Nordic Storm at Rhein Fire - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Paris Musketeers vs. Vienna Vikings 29:35 Zittersieg in Overtime! Dank eines späten Kraftakts haben sich die Vienna Vikings direkt ins Semi Final der Playoffs gehievt. Dank des Sieges hat die österreichische Franchise die Bye Week sicher. Quarterback Ben Holmes erlief in der Overtime den spielentscheidenden Touchdown auf eigene Faust. Zuvor lieferten sich die beiden Franchises einen offenen Schlagabtausch. Auch Paris schielte noch auf die Playoffs, hätte aber einen Sieg benötigt. Die Vikings verwalteten über weite Strecken eine knappe Führung, ehe zwei aufeinanderfolgende Touchdowns der Musketeers im vierten Viertel das Spiel auf den Kopf stellten. Mit wenigen Sekunden auf der Uhr erlief Ben Holmes erst einen Touchdown und fand Wide Receiver Reece Horn in der Endzone bei der Two-Point-Conversion. Die Vikings retteten sich in die Overtime und können nun die Bye Week feiern. Die Highlights zur Partie gibt's hier!

Munich Ravens vs. Wroclaw Panthers 49:26 Auch die Munich Ravens dürfen sich über eine Bye Week freuen. Gegen die Wroclaw Panthers siegten die Ravens mit 49:26. Nordic Storm hat - aufgrund der Siege der Vikings und Ravens - keine Chance mehr auf die Bye Week. Storm kann mit einem Sieg am Sonntag zumindest den #3 Seed in der Wild Card Round sichern. Zwischendurch dürfte allerdings bei Nordic Storm Hoffnung aufgekeimt sein. Die Ravens eilten lange Zeit einem Rückstand hinterher, zur Halbzeit führten die Panthers mit 19:14. Doch in der zweiten Halbzeit zeichnete sich ein anderer Spielverlauf ab. Wroclaw gelang nur noch ein Touchdown, die Ravens drehten auf und erzielten insgesamt fünf. Running Back Justin Rodney erlief 202 Yards und drei Touchdowns. Die Highlights zur Partie gibt's hier!

Stuttgart Surge vs. Fehervar Enthroners 47:20 Zuvor hatten die Stuttgart Surge mit einem klaren 47:20-Sieg gegen die Fehervar Enthroners ihre Hausaufgaben erledigt. Das Ticket für die Playoffs hatte die deutsche Franchise bereits in der Tasche, durch den Sieg wahren sie nun die Chance auf den #3 Seed. Surge muss hoffen, dass Nordic Storm am Sonntag gegen Rhein Fire verliert. Dann würde Stuttgart den #3 Seed erhalten. Bei einem Nordic-Sieg fällt Surge zurück auf den #4 Seed.