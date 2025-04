Am 7. September wird der Champion der ELF-Saison 2025 in der MHPArena gekürt. ran-User erhalten ab sofort Rabatt auf Tickets für das Spiel in Stuttgart.

Im September ist in der European League of Football endgültig Crunchtime!

Es geht hoch her, wenn im Kampf um den Titel die Entscheidungen fallen. Triumphe und Tränen inklusive.

Das große Ziel der Teams: das Championship Game am 7. September 2025 in Stuttgart. Fans erwartet dabei ein besonderes Angebot. Denn ran-User erhalten exklusiv einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf die Tickets.

Der Rabatt wird ab sofort und bis zum Championship Game am 7.9. Bestand haben.