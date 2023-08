Anzeige

Noble Aktion der Prague Lions. Nach der Absage der Partie in Woche 8 gegen die Fehervar Enthroners gibt die Franchise das Heimrecht für das nächste Aufeinandertreffen ab.

Faire Geste der Prague Lions. Die ELF-Franchise schenkt den Fehervar Enthroners das Heimrecht für die Partie in Woche 12, das gab die European League of Football in einer Mitteilung bekannt.

Demnach findet das Spiel am 19. August um 17 Uhr im First Field statt.

In Woche 8 musste die ursprünglich in Ungarn angesetzte Partie zwischen beiden Mannschaften abgesagt werden, weil sich Spieler der Tschechen wegen ausbleibender Bezahlung weigerten, für das Team anzutreten.

In der Folge gab es Sorgen um die Zukunft der Franchise. Die Lions können aber aufatmen. Der Spielbetrieb in der ELF ist gesichert, zumindest für die Saison 2023.