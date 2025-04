Die Hamburg Sea Devils haben bekanntgegeben, dass sie erneut ein Spiel im Volksparkstadion bestreiten werden.

Die ELF kehrt auch in diesem Jahr wieder ins Hamburger Volksparkstadion zurück. Nachdem im letzten Jahr bereits 25.000 Football-Fans live vor Ort waren, wiederholen die Hamburg Sea Devils das Heimspiel im Stadion von Fußball-Zweitligist HSV.

Gespielt wird am 20. Juli und Kickoff wird um 16:25 Uhr sein. Gegner wird der amtierende ELF-Champion Rhein Fire sein.

In der Pressemitteilung heißt es dazu: "Nach dem letzten Duell der beiden Teams im Volksparkstadion, bei dem die Sea Devils trotz beeindruckender Kulisse unterlagen, soll in diesem Sommer der heiß ersehnte Heimsieg her."