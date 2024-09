ELF-Macher vor Finale auf Schalke: "Das ist der Weg"

Vor dem Endspiel vor der Rekordkulisse von mindestens 35.000 Zuschauern in Gelsenkirchen sehen die Macher der European League of Football (ELF) ihr Produkt weiter im Wachstum. "Wir marschieren in die großen Stadien. Das ist der Weg, diese Liga zu einem Massenmagneten zu machen", sagte ELF-Boss Zeljko Karajica bei einer Pressekonferenz am Montag.