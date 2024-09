ELF: Wien schlägt Paris und steht im Finale

Anzeige

Die Vienna Vikings haben sich im Halbfinale der European League of Football gegen die Paris Musketeers durchgesetzt und das Endspiel erreicht. Der Champion von 2022 besiegte die Pariser vor eigenem Publikum 47:31. Für die Österreicher ist es im vierten Jahr seit Gründung der Liga die zweite Finalteilnahme.

Den Gegner der Wiener ermitteln Titelverteidiger Rhein Fire und Stuttgart Surge am Sonntag ab 15.15 Uhr in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Am 22. September steigt das ELF-Finale in der Gelsenkirchener Veltins-Arena.

