Flag Football: Deutsches Männer-Team spielt um Platz elf

Anzeige

Die deutschen Männer haben bei der WM im Flag Football die nächste Niederlage kassiert. Die Auswahl des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) verlor im finnischen Lahti bei den Platzierungsspielen mit 20:43 gegen Israel und spielt damit am Freitag (10.30 Uhr) gegen Japan um Rang elf.

Zuvor war das Team am Mittwochabend im Achtelfinale nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 26:48 an Italien gescheitert. In den anschließenden Platzierungsspielen um die Positionen 9 bis 16 hatte Deutschland zuerst einen 45:39-Erfolg gegen Tschechien gefeiert, musste sich nun aber Israel geschlagen geben.

Die deutschen Frauen gewannen derweil ihr erstes Platzierungsspiel mit 26:20 gegen Brasilien, auch sie hatten zuvor im Achtelfinale gegen Italien das Nachsehen (16:19). Am Freitag geht es für Deutschland gegen Frankreich weiter (08.00 Uhr).

Flag Football, 2028 in Los Angeles erstmals olympisch, ist verglichen mit der klassischen Variante besonders in Sachen Härte anders. Es wird zwischen den beiden Endzonen auf einem 50 mal 25 Yards großen Feld gespielt. Die Teams bestehen aus fünf Spielerinnen oder Spielern, die an einem Hüftgürtel zwei Bänder (flags) tragen. Wird eines abgerissen, gilt dies als Tackle.