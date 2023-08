Football: ELF-Endspiel in Duisburg fast ausverkauft

Anzeige

Das Endspiel der European League of Football (ELF) am 24. September in Duisburg ist so gut wie ausverkauft. Für das "Championship Game" im Stadion des MSV Duisburg sind nach Liga-Angaben von den 31.500 verfügbaren Karten nur noch wenige im Sitzplatzbereich erhältlich. Das sei ein "tolles Signal und zeigt, wie sich unsere Liga im dritten Jahr weiterentwickelt hat", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Zum Abschluss der Premieren-Saison 2021 sahen 22.000 Zuschauer in Düsseldorf den Sieg von Frankfurt Galaxy über die Hamburg Sea Devils, ein Jahr später gewannen die Vienna Vikings vor 14.566 Fans im österreichischen Klagenfurt ebenfalls gegen die "Seeteufel". Die Finalisten für das Finale in Duisburg stehen noch nicht fest.

Im kommenden Jahr wird das Endspiel in der Schalker Arena ausgetragen. Dafür wurden nach ELF-Angaben bereits 5000 Tickets abgesetzt.