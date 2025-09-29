Rams und Clippers: Ruanda gibt nächste Partnerschaften bekannt

Ruanda hat einen Tag nach dem Ende der Radsport-WM langjährige Sponsorendeals mit zwei Franchises aus dem US-Sport bekannt gegeben. Demnach wird ab sofort das Branding von "Visit Rwanda" bei den Spielen des NFL-Teams Los Angeles Rams im heimischen Stadion zu sehen sein. Zudem wird der Slogan der Tourismusmarke exklusiver Trikot-Patch-Sponsor der L.A. Clippers aus der Basketball-Profiliga NBA.

Ruanda ist das erste afrikanische Land, das sowohl mit der NFL als auch mit der NBA eine Partnerschaft für Tourismus-Branding eingeht. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die unvergleichliche natürliche Schönheit und außergewöhnliche Artenvielfalt Ruandas den Menschen in Los Angeles sowie NBA- und NFL-Fans überall näherzubringen", sagte Jean-Guy Afrika, CEO des Rwanda Development Boards.

Damit weitet das Land, das ähnlich wie Katar und Saudi-Arabien für "Sportswashing" kritisiert wird, sein Portfolio weiter aus. Erst am Sonntag war die Weltmeisterschaft der Radfahrerinnen und Radfahrer zu Ende gegangen, zuvor hatte Ruanda schon Deals mit den Fußball-Spitzenklubs FC Arsenal und Paris Saint-Germain geschlossen. Zudem bemüht sich die Nation um die Ausrichtung eines Formel-1-Rennens.

Auch der deutsche Rekordmeister Bayern München war 2023 eine Partnerschaft mit Ruanda eingegangen, seit Anfang August beschränkt sich die Zusammenarbeit auf die Entwicklung einer Jugendakademie vor Ort. Das Sponsoring hatte unter den Bayern-Anhängern wie schon die inzwischen beendete Partnerschaft mit Qatar Airways für Diskussionen gesorgt.