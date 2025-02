Super Bowl: Mann mit Palästina-Flagge abgeführt

Ein Teilnehmer der Super-Bowl-Halbzeitshow von Rap-Superstar Kendrick Lamar ist nach dem Zeigen einer Palästina-Flagge abgeführt worden. Am Ende des Auftritts hatte der schwarz gekleidete Mann, den die National Football League (NFL) umgehend als "Teil des 400-Personen-Casts" identifizierte, die Fahne während des Songs "TV off" hervorgeholt. Er tanzte mit ihr auf einem Auto, das auf der Bühne stand. Auf der Flagge stand "Gaza" und "Sudan".

Im Superdome von New Orleans hatte Lamar unter anderem seinen Superhit "Not Like Us" gespielt. Überraschende Gastauftritte hatten Schauspieler Samuel L. Jackson und Tennis-Star Serena Williams. Auch aufgrund des Besuchs von US-Präsident Donald Trump galt die höchste Sicherheitsstufe.

Den 59. Super Bowl gewannen die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs mit 40:22.