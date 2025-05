Vom Fußball zum Football: Maierhofer wird ELF-Kicker

Manfred Burgsmüller, Axel Kruse und Ingo Anderbrügge haben es vorgemacht, mehr als 20 Jahre später wechselt auch Stefan Maierhofer vom Fußball zum Football. Der frühere Profi des FC Bayern läuft in der neuen Saison der European League of Football (ELF) als Kicker für die Vienna Vikings auf, das gaben die Österreicher auf ihrer Homepage bekannt.

"Ab Minute eins bei den Vikings war mir klar, hier will ich hin", sagte der ehemalige österreichische Nationalspieler Maierhofer, der schon seit Ende des vergangenen Jahres beim Klub trainiert. Nun ist der Deal perfekt. Sein Einstieg auf dem Platz sei die "Geburtsstunde dieses Sensations-Coups" gewesen, teilten die Vikings mit.

Die bisherigen Einheiten mit dem ehemaligen NFL-Kicker Giorgio Tavecchio seinen "fordernd" gewesen, so Maierhofer: "Bei strömenden Regen haben wir an meiner Technik gefeilt. Aber das hat das Ziel nur noch klarer werden lassen: Ich will mit den Vikings 2025 das Finale erreichen und im Stadion des VfB Stuttgart vor 50.000 Football-Fans im Championship Game spielen."

Maierhofer war 20 Jahre im Profifußball aktiv, unter anderem für die Bayern, Rapid Wien, die Wolverhampton Wanderers, Red Bull Salzburg und den MSV Duisburg. Seine Karriere beendete der 42-Jährige 2023 nach einem Jahr als Spielertrainer beim österreichischen Regionalligisten Kremser SC.

Manfred "Manni" Burgsmüller, 2019 verstorben, spielte nach seiner Bundesliga-Laufbahn sechs Jahre für Rhein Fire als Kicker (1996-2002). Anderbrügge übernahm dessen Posten in Düsseldorf (2003-2004), Kruse spielte für Berlin Thunder (1999-2003).