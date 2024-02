Weltweiter Hype: Swift-Freund Kelce genießt den Rummel

Anzeige

Die Klatschblätter sind voll, der Hype ist riesig: Die Lovestory zwischen Pop-Megastar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce ist das beherrschende Thema vor dem Super Bowl in der Nacht zu Montag in Las Vegas (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN). Und der Tight End vom Titelverteidiger Kansas City Chiefs genießt die weltweite Aufmerksamkeit. Das sei eine "schöne" Sache, sagte Kelce: "Alle haben ihren Spaß daran, also wie könnte ich mich darüber aufregen?"

Doch an den riesigen Rummel durch die Romanze musste sich Kelce erst gewöhnen. "Weltweit berühmt zu sein, ist etwas ganz anderes, als nur in Kansas City berühmt zu sein", sagte Kelce. Doch mittlerweile komme der 34-Jährige damit ganz gut klar.

All der Trubel um sein Privatleben soll Kelce nicht von seiner Aufgabe im Super Bowl abbringen, der 34-Jährige will gegen die San Francisco 49ers unbedingt seinen insgesamt dritten Titel holen. "Drei ist eine Glückszahl", sagte Kelce: "Drei ist, wenn man sich als Dynastie festigt."

Bereits zuletzt hatte Kelce seiner Freundin Swift, die unlängst zwei Grammys gewann, den Sieg im großen Endspiel versprochen: "Ich habe ihr gesagt, dass ich meinen Teil der Abmachung einhalten und auch eine Trophäe mit nach Hause bringen werde."