New Orleans Saints: Alvin Kamara verletzt Schiedsrichter bei unglücklichem Zusammenstoß schwer

Schlimme Szenen in der NFL. Bei einem unglücklichen Zusammenprall rauscht Alvin Kamara in einen Schiedsrichter hinein, der sich dabei schwer am Bein verletzt.

In der NFL stehen seit jeher hunderte Personen am und entlang des Spielfelds. Sobald Spieler ins Aus gedrängt werden, besteht immer die Gefahr, dass sie in eine oder mehrerer dieser Personen hineinrauschen.

Beim Spiel der New Orleans Saints gegen die Detroit Lions kam es am vergangenen Sonntag zu einem solchen unglücklichen Zusammenprall.

Als Saints-Running-Back Alvin Kamara im zweiten Quarter auf dem Weg nach Außen ist, kassiert er beim Versuch, noch ein paar Yards herauszuholen, allerdings einen Schubser.

Kamara fällt dabei unglücklich an der Seitenlinie in einen Schiedsrichter hinein, der sich bei dem Zusammenprall schwer am Bein verletzt.

Bei der betroffenen Person handelte es sich um den Offiziellen Nick Piazza, ein Mitglied der Chain Crew. Diese Personen, die ein gelb-schwarz gestreiftes Leibchen tragen, sind zuständig für das Messen.