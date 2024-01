Anzeige

Nach den Anschuldigungen von Aaron Rodgers gegen TV-Moderator Jimmy Kimmel, angeblich auf der Epstein-Liste zu stehen, hat "ESPN"-Boss Mike Foss den Star-Quarterback scharf kritisiert.

von Daniel Kugler

Es wird hitzig rund um Aaron Rodgers - aber nicht aus sportlichen Gründen!

"ESPN" hat nach dreitägigem Schweigen eine Erklärung zu den fragwürdigen Kommentaren des Jets-Quarterbacks in der "Pat McAfee Show" vom Dienstag abgegeben.

Der 40-Jährige hatte angedeutet, dass der Name von "ABC"-Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel auf der Liste der Vertrauten bzw. Kunden des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein stehen würde.

"Aaron hat einen dummen und faktisch unzutreffenden Witz über Jimmy Kimmel gemacht", gab ESPN Senior V.P. of Digital and Studio Production Mike Foss in einer Stellungnahme gegenüber "FrontOfficeSports.com" bekannt.

"Die Show wird sich weiter entwickeln. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich Aarons Rolle mit ihr weiterentwickelt", nahm Foss Rodgers in die Pflicht, der regelmäßig in der "Pat McAfee Show" zu Gast ist.