Zudem hätten "sein Engagement und seine vorausschauende Herangehensweise" maßgeblich dazu beigetragen, "unseren Kader und unsere Zukunft zu formen, und wir sind zuversichtlich, dass wir unter der Führung von ihm und Kevin O'Connell weiterhin auf höchstem Niveau konkurrieren werden", so Wilf weiter.

Wie die NFL -Franchise am Freitag mitteilte, unterschrieb der 43-Jährigen einen neuen, mehrjährigen Vertrag.

Die Minnesota Vikings stellen die Weichen für die Zukunft. General Manager Kwesi Adofo-Mensah wurde langfristig an die Franchise gebunden.

Das Wichtigste in Kürze

Adofo-Mensah ist seit Januar 2022 der GM der Vikings und damit federführend für die Kadergestaltung des Teams verantwortlich. Sein bisheriger Vertrag wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen.

"Diese Organisation bedeutet mir so viel, und ich habe immer an das geglaubt, was wir hier aufbauen. Von den Eigentümern bis hin zu den unglaublichen Mitarbeitern gibt es ein echtes Engagement für die Schaffung einer Gewinnerkultur mit dem Ziel, Jahr für Jahr zu gewinnen", wird Adofo-Mensah zitiert.