Aaron Rodgers "ziemlich sicher" vor letzter Saison

Footballstar Aaron Rodgers wird seine lange NFL-Karriere voraussichtlich nach der kommenden Saison beenden. Er sei sich "ziemlich sicher", dass er aufhören werde, sagte der Neuzugang der Pittsburgh Steelers in der Pat McAfee Show, "deshalb haben wir nur einen Einjahresvertrag abgeschlossen."

Quarterback Rodgers hatte Anfang des Monats in Pittsburgh unterschrieben, bei den Steelers will der 41-Jährige seine Laufbahn "mit viel Liebe, Spaß und Frieden" abschließen. "Ich habe 20 verdammte Jahre gespielt. Es war eine lange Zeit. Ich habe es genossen, und es gibt keinen besseren Ort, um aufzuhören", so Rodgers. Er spiele nun für eine der "wichtigsten Franchises der NFL".

Rodgers hatte seine ersten 18 NFL-Spielzeiten bei den Green Bay Packers verbracht. In den vergangenen beiden Jahren spielte der viermalige Liga-MVP für die New York Jets, fand sich auch wegen eines Achillessehnenrisses in seiner ersten Partie für den Klub aber nie wirklich zurecht. Mitte Februar hatten die Jets die Trennung bekannt gegeben. Gleich in Woche eins der anstehenden NFL-Saison spielt Rodgers mit seinem neuen Team gegen die Jets.