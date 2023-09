Denn nach einer ersten Diagnose ist die Achillessehne in Mitleidenschaft gezogen.

Dem Superstar-Quarterback , der erst in der Offseason von den Green Bay Packers zu den New York Jets gewechselt war, droht eine lange Pause.

Was erst wie ein normales Play von Defensive End Leonard Floyd aussah, entpuppte sich als ein Drama sondergleichen.

Aaron Rodgers zieht sich bei seinem Pflichtspieldebüt für die New York Jets eine Verletzung an der Achillessehne zu. Es droht das Saisonaus. Wie geht es für den viermaligen MVP weiter?

Der setzte einen Tackle an Rodgers an, wie man es als Pass Rusher macht: Kein Gewicht auf dem Quarterback und mit Bestimmtheit wurde Rodgers zu Boden gerissen. Keine Flagge, ein sauberer Sack. Aber enormes Pech für Rodgers.

Aaron Rodgers' Verletzung: Wie schwer ist die Blessur?

Relativ schnell, nachdem Rodgers mit einem Medical Cart in die Kabine gefahren wurde, deklarierten ihn die Jets als "Out", er würde also nicht zurückkehren.

"Es sieht schlecht aus", sagte Head Coach Robert Saleh im Anschluss an die Partie. "Wir warten noch eine Untersuchung am Dienstag ab, die aber wahrscheinlich bestätigen wird, was wir bereits befürchten."

Und die Befürchtung heißt Achillessehnenriss.