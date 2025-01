Amon-Ra St. Brown: Besonderer Look für die Play-offs

Der deutsche Footballstar Amon-Ra St. Brown geht mit frisch gefärbten Haaren in die Play-offs der NFL. Die Haarpracht des Wide Receivers leuchtet in einem strahlenden Blau - als Anlehnung an die Teamfarben seiner Detroit Lions. Der 25-Jährige teilte ein Foto seiner blauen Haare bei Instagram. Bereits im Vorjahr war St. Brown in der finalen Phase der Saison mit diesem Look aufgelaufen, damals scheiterte Detroit im Halbfinale der Play-offs.

Diesmal soll es noch weitergehen, als bestes Team der NFC hat Detroit in der ersten Runde ein Freilos. Gegen wen es dann geht, ist noch offen: Die Lions treffen auf das Team mit der schlechtesten Platzierung, das die erste Play-off-Runde übersteht. Duelle mit den NFC-North-Rivalen Green Bay Packers oder Minnesota Vikings sind ebenso möglich wie ein Aufeinandertreffen mit den Washington Commanders oder den Los Angeles Rams.

Der Super Bowl steigt am 9. Februar in New Orleans. Die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes sind zuletzt zweimal nacheinander Meister geworden, das Team hat als Sieger der AFC ebenso wie Detroit zunächst ein Freilos.