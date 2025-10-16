Die Atlanta Falcons haben nach einem wackligen Saisonstart zwei Siege in Folge geholt. Auch dank ihrer Allzweckwaffe: Bijan Robinson. Der ist auf dem besten Wege, Rekorde zu brechen und ein Gesicht der Liga zu werden. Von Kai Esser "Ich kann es nicht oft genug sagen und ich habe es bereits oft genug gesagt: Er ist der beste Spieler der Liga." Nein, das ist kein Zitat von Andy Reid über Patrick Mahomes. Auch nicht das eines übereifrigen Fans in einer wenig ernstzunehmenden Kommentarspalte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Das sagte Raheem Morris, Head Coach der Atlanta Falcons, nach dem überzeugenden 24:14 gegen die Buffalo Bills in Woche sechs über seinen Running Back, Bijan Robinson. Morris wusste genau, wem er den nicht gerade zu erwartenden Sieg - neben einer guten Defense in der 2. Halbzeit - zu verdanken hatte. 170 Rushing Yards, 68 Receiving Yards, ein Touchdown. Und es ist nicht so, als würde die Bills-Defense per se aus Drehtüren und Slalomstangen bestehen. Aber Robinson hat sie so aussehen lassen.

Bijan Robinson: Endlich mal wieder ein Nicht-Quarterback als MVP? Um den Spielstil des erst 23-Jährigen zu beschreiben, gibt es im Deutschen gar kein so richtig passendes Wort. Die Amerikaner benennen ihn am ehesten als "elusive", was sich wohl am besten mit "beweglich" übersetzen lässt. Das wird Robinson jedoch nicht im Ansatz gerecht. Das Tempo, mit dem er seine Richtungswechsel und Cuts setzt, sucht in der Liga beinahe ihresgleichen. Er setzt die gegnerischen Linebacker und Defensive Backs regelmäßig auf ihre Hosenböden und falls mal nicht, dann kann der ehemalige Texas Longhorn mit seinem Gardemaß von 1,80 Meter und 93 Kilogramm auch mal einen solchen über den Haufen rennen.

Mehr als die Hälfte seiner Yards holte Robinson, nachdem er bereits berührt wurde und ein erster Tackle-Versuch meistens scheiterte. Nur James Cook und Jonathan Taylor haben mehr - das liegt jedoch wohl einzig und allein daran, dass sie durch Atlantas Bye Week bereits ein Spiel mehr absolviert haben. Dass der 8. Pick im Draft 2023 der MVP der Falcons ist, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Schließlich führte er sein Team bis zum Bills-Spiel in Rushing und Receiving Yards an - doch ist er auch der MVP der Liga? "Wenn ich jetzt wählen müsste, dann würde er auf meinem Zettel landen", sagte "Fox"-Journalist Chris Broussard kürzlich, der tatsächlich einer der 50 Journalisten ist, die am Ende der Saison über die Awards der NFL entscheiden dürfen. Er wäre der erste Nicht-Quarterback seit 2012, der zum wertvollsten Spieler ernannt wird. Damals wurde Adrian Peterson die Ehre zuteil. Die Fußstapfen sind also groß, aber wenn ein Spieler dort hereinpasst, dann die Nummer 7 der Falcons.

Historischer Saisonstart für Bijan Robinson bei den Atlanta Falcons Doch nicht nur, wenn man den Ausdruck "Most Valuable Player" wörtlich nimmt, wirft der Running Back seinen Hut in den Ring. Sein Saisonstart ist nicht weniger als historisch. 822 Scrimmage Yards nach nur fünf Spielen bedeuten Platz sechs der NFL-Historie. In den letzten 40 Jahren gelang das nur 49ers-Star Christian McCaffrey! Mindestens 450 Rushing sowie 300 Receiving Yards in dieser Zeitspanne gelangen zudem nur Hall of Fame Running Back Thurman Thomas 1991. Dieser erhielt am Ende der Saison übrigens tatsächlich die MVP-Trophäe!

Rechnet man die Zahlen von Robinson hoch, landet man im Übrigen bei 1.646 Yards über den Boden und 1.149 durch die Luft. 2.795 Scrimmage Yards wären mit Abstand ein neuer NFL-Rekord. Nicht nur das: In beiden Kategorien die magische 1.000-Yard-Marke zu knacken, gelang bisher nur dem angesprochenen CMC in der Saison 2019, Marshall Faulk 1999 sowie Roger Craig 1985. Es wäre auf allen Ebenen historisch - nicht nur für die Falcons, sondern für die ganze Liga.

