Rasen ist in der NFL ein Dauerstreitthema. Nun beschweren sich offenbar gleich mehrere Spieler der Pittsburgh Steelers und Cleveland Browns über den Untergrund im Acrisure Stadium. Von Kai Esser Spieler der Pittsburgh Steelers und der Cleveland Browns haben offenbar scharfe Kritik am Rasen im Acrisure Stadium in Pittsburgh geübt. Nach dem Spiel am vergangenen Wochenende, das die Steelers mit 23:9 gegen die Browns gewannen, beschwerten sich nach Informationen von "ESPN" mehrere Spieler über den "trockenen" und "peinlichen" Zustand des Naturrasens. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Kommentar: Bad Bunny als Halftime Act ist die perfekte Wahl Der Bericht verweist auf Quellen aus dem Spielerumfeld, laut denen während explosiver Bewegungen "regelrecht Rasenbrocken entgegenschossen". Steelers-Offensive-Lineman Broderick Jones berichtete demnach von derartigen Vorfällen, während Kicker Chris Boswell im vierten Viertel auf dem Untergrund ausrutschte und ein Field Goal verfehlte. Quarterback Aaron Rodgers bezeichnete den Untergrund nach der Partie laut "Pittsburgh Tribune-Review" als "quasi unbespielbar". Die NFL Spielergewerkschaft NFLPA hat die Vorfälle an die Liga weitergeleitet und fordert Verbesserungen.

Anzeige

Anzeige

Pittsburgh Steelers: Schwere Verletzung wegen schlechtem Rasen Besonders bitter war die Verletzung von Special-Teams-Kapitän Miles Killebrew. Er erlitt eine "signifikante" Sprunggelenksverletzung ohne Kontakt, die direkt mit dem Rasen in Verbindung gebracht wird. Steelers-Defensive-Kapitän Cameron Heyward, der als NFLPA-Vertreter für das Team fungiert, äußerte sich enttäuscht: "Ehrlich gesagt, es war Scheiße", sagte er gegenüber "ESPN". "Ich habe einen meiner Teamkollegen verloren, das macht mich traurig. Ich mag Rasen, aber das war kein Rasen zum Spielen."

Anzeige

Anzeige

Steelers Head Coach Mike Tomlin räumte das Problem ein: "Ich fand es schlecht am Sonntag. Ich mache mir keine Sorgen für die Zukunft. Soweit ich weiß, wird der Rasen ausgetauscht." Ein NFLPA-Sprecher bestätigte gegenüber "ESPN": "Die NFLPA hat ihre Bedenken an die NFL weitergeleitet und wird sicherstellen, dass Spieler in Zukunft nicht in diese Lage geraten." Die Gewerkschaft unterstreicht, dass nicht alle Rasenflächen gleich sind und setzt sich für einheitlich höhere Wartungsstandards in der Liga ein: "Spieler verdienen die sichersten und hochwertigsten Arbeitsplätze."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Acrisure Stadium: Nicht nur Steelers nutzen den Rasen Die NFL äußerte sich ebenfalls: Liga-Sprecher Brian McCarthy erklärte, man sei "im Kontakt mit Gewerkschaft und Franchise, die Schritte zur Ersetzung des Rasens unternommen hat." Der Rasen im Acrisure Stadium wird mit der University of Pittsburgh geteilt, die dort vier der ersten fünf Heimspiele austrug – darunter gegen Boston College am 4. Oktober. Die Steelers hatten zuvor nur ein Heimspiel (gegen Seattle am 14. September). Steelers-Legende Ben Roethlisberger plädierte deshalb dafür, dass die Pitt Panthers in einem anderen Stadion spielen. "Das geht nicht. Man bezahlt den Spielern eine Menge Geld, wenn sie sich dann deswegen verletzen, geht das einfach nicht", forderte der zweifache Super Bowl Champion im "Footbahlin Podcast". Und weiter: "Pitt sollte in einem anderen, kleineren Stadion spielen. Das sage ich bereits seit einer Weile. Wie sieht es denn aus, wenn das Acrisure Stadium nur halbvoll ist?"

NFL: Kansas City Chiefs machen Riesensprung, Buffalo Bills fallen tief - Power Ranking vor Woche 7 1 / 33 © 2025 Getty Images NFL Power Ranking vor Woche 7

Nach sechs Wochen wird das Bild in der NFL klarer, Überraschungteams sind erkennbar, ein paar Favoriten enttäuschen. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 7. Spieltag. © Inpho Photography Platz 32: New York Jets (Vorwoche: 32)

Als einziges Team sieglos, die Offense nicht konkurrenzfähig - für die New York Jets kann es nur einen Platz geben: ganz hinten. Die Saison ist jetzt schon beim Teufel, die einzig spannende Frage ist, wie lange Justin Fields noch starten darf. Seine Performance gegen die Broncos war absurd schlecht. Der erste Pick im Draft 2026 rückt näher - der einzige Lichtblick für die Zukunft. © Imagn Images Platz 31: Tennessee Titans (Vorwoche: 27)

Der Sieg gegen die Cardinals war nur ein Strohfeuer, gegen die Raiders ging wieder gar nichts - und das hatte Folgen: Head Coach Brian Callahan wurde nach 23 Spielen im Amt und nur vier Siegen gefeuert. Die Tennessee Titans stehen im Nirgendwo, Hoffnungsträger Cam Ward ist fast auf sich alleine gestellt. Ob Interimstrainer Mike McCoy das Ruder herumreißen kann? Fraglich. © 2025 Getty Images Platz 30: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 30)

Immerhin gegen die Titans gelang den Las Vegas Raiders ein Sieg, das lag aber eher an der Schwäche des Gegners als an der eigenen Stärke. Die Offensive Line ist den Namen nicht wert, Quarterback Geno Smith macht weiterhin zu viele Fehler. Und jetzt geht es auch noch zu den Chiefs. Die Bye Week danach dürfte zur rechten Zeit kommen. © IMAGO/IPS Platz 29: Cleveland Browns (Vorwoche: 26)

Von den guten Ansätzen, die Dillon Gabriel gegen die Vikings gezeigt hatte, war beim Gastspiel der Cleveland Browns bei den Steelers schon nicht mehr viel zu sehen. Drei Field Goals, das war's. Und die Defense der Browns ist auch nicht mehr so dominant wie noch in den ersten Wochen. Die Stimmung in Cleveland hat sich wieder deutlich verschlechtert. © Imagn Images Platz 28: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 29)

Erster Auftritt von Joe Flacco im Trikot der Cincinnati Bengals - und immerhin wurden die bengalischen Tiger von den Packers nicht komplett abgeschlachtet. Flacco spielte okay, doch das Potenzial der Bengals bleibt auch mit dem Routinier maximal begrenzt. In zwei Wochen geht es gegen die Jets, vielleicht geht da was Richtung Sieg. Ansonsten dürfte der Blick ohne Joe Burrow bald Richtung Offseason gehen. © ZUMA Wire Platz 27: Miami Dolphins (Vorwoche: 25)

Viel fehlte nicht und die Miami Dolphins hätten einen unerwarteten Sieg gegen die Chargers geholt. Doch am Ende stand erneut eine Niederlage zu Buche. Quarterback Tua Tagovailoa kritisierte öffentlich die Disziplin im Team, das Gesamtgefüge scheint nicht mehr zu retten. Die Saison irgendwie mit Anstand zu Ende bringen, um mehr geht es in Florida nicht. © Imagn Images Platz 26: Baltimore Ravens (Vorher: 24)

Ohne Lamar Jackson ist die Offense der Baltimore Ravens schlicht nicht konkurrenzfähig, gerade einmal drei Punkte brachte das Team gegen die Rams auf die Anzeige. Die Defense wirkte stärker als in den Wochen zuvor, immerhin ein kleiner Lichtblick. Jetzt geht es in die Bye Week, danach sollte Jackson zurückkommen. Ob die Aufholjagd dann noch gelingt? © 2025 Getty Images Platz 25: New Orleans Saints (Vorwoche: 28)

Trotz der nächsten Niederlage geht es für die New Orelans Saints im Ranking etwas nach oben, weil die Leistungen einfach passen. Von allen Teams mit maximal einem Sieg sind die Saints derzeit jenes, das am besten aussieht. Quarterback Spencer Rattler ist eine positive Überraschung der Saison. Es bleibt abzuwarten, was ergebnistechnisch noch drin ist. © USA TODAY Network Platz 24: Arizona Cardinals (Vorwoche: 23)

Schlimmes war bei den Arizona Cardinals befürchtet worden, nachdem sich Head Coach Jonathan Gannon in der Vorwoche zu seinem Ausraster gegen Emari Demercado hatte hinreißen lassen. Bricht jetzt alles zusammen? Die Reaktion gegen die Colts sprach eine andere Sprache, beinahe hätte es sogar zum Sieg gereicht - und das ohne Kyler Murray. Dennoch stehen halt auch vier Niederlagen in Serie zu Buche. Und das ist einfach nicht gut. © Imagn Images Platz 23: New York Giants (Vorwoche: 31)

Ein mehr als verdienter Aufstieg in unserem Power Ranking, gegen die Eagles sahen die New York Giants plötzlich sogar wie ein Playoff-Anwärter aus. So weit sollte man natürlich noch nicht gehen, aber die Vorstellung im Thursday Night Game war richtig stark. Cam Skattebo und Jaxson Dart sind die neuen Hoffnungsträger im Big Apple. Jetzt aber gilt es, diesen Erfolg zu bestätigen. © Icon Sportswire Platz 22: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 14)

Einmal komplett in die andere Richtung ging es hingegen für die Jacksonville Jaguars. Nach dem Sieg gegen die Chiefs nun die offensiv schwache Vorstellung samt Niederlage gegen die Seahawks. Die Konstanz fehlt einfach. Auch und gerade bei Quarterback Trevor Lawrence, der weiterhin nicht den Sprung zu einem verlässlichen Spielmacher schafft. Den aber wird es für einen Playoff-Run brauchen. © ZUMA Wire Platz 21: Minnesota Vikings (Vorher: Platz 19)

Die Minnesota Vikings konnten sich am vergangenen Wochenende nicht beweisen, sie hatten frei. Im Ranking geht es wegen starker Leistungen von Teams, die zuvor hinter ihnen lagen, etwas zurück. © ZUMA Press Wire Platz 20: Houston Texans (Vorwoche: 18)

Exakt dasselbe gilt auch für die Houston Texans. © 2025 Getty Images Platz 19: Dallas Cowboys (Vorwoche: 10)

Nach dem Ausreißer in der Vorwoche geht es für die Dallas Cowboys wieder dorthin, wo sie vor Woche sieben bereits standen. Es bleibt dabei: Die Offense kann gegen jedes Team kreieren, allein die Defense entscheidet, was das für die Bilanz bedeutet. Gegen die Panthers gab es mal wieder einen defensiven Offenbarungseid. Wo war eigentlich Kenny Clark in der Laufverteidigung gegen Rico Dowdle? © 2024 Getty Images Platz 18: Carolina Panthers (Vorwoche: 21)

Die Carolina Panthers wiederum bekommen es allmählich hin, ihre offensiven PS konstanter auf den Platz zu bringen. Nicht nur wegen Dowdle - auch Quarterback Bryce Young spielt wieder besser. Wide Receiver Tet McMillan erzielte zudem seine ersten Touchdowns. Hält der Trend an, dürfte es eine ordentliche Saison für die Panthers geben. © ZUMA Press Wire Platz 17: Chicago Bears (Vorwoche: 20)

Ein Sieg nach der Bye Week für die Chicago Bears, doch der kam auch mit gütiger Mithilfe der Commanders zustande. Quasi der Ausgleich zum Hail-Mary-Spiel im Vorjahr. Die Bears sind hier eigentlich sehr gut aufgehoben, klassisches Mittelfeld der Liga. Ob im weiteren Saisonverlauf ein dauerhafter Sprung nach oben gelingt, bleibt abzuwarten. © USA TODAY Network Platz 16: Los Angeles Chargers (Vorher: 16)

Dem Mittelfeld wären die Los Angeles Chargers eigentlich entwachsen, wie die ersten Wochen zeigten. Doch mehrere Verletzungen von Schlüsselspielern limitieren das Potenzial enorm. Gegen die Dolphins gab es einen immens wichtigen Sieg, erneut spielte Quarterback Justin Herbert stark - so wie auch Ersatz-Ersatz-Running-Back Kimani Vidal, der für sich womöglich das Tor zu einer prominenteren NFL-Karriere aufgestoßen hat. © IMAGO/Imagn Images Platz 15: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 17)

Die Bye Week hat den Pittsburgh Steelers offenbar gutgetan, gegen die Browns sah Aaron Rodgers fast wie in alten Zeiten aus. Auch die Defense wirkte stärker als noch zuvor. Aber es waren eben nur die Browns, weshalb der Aufstieg in unserem Ranking moderat ausfällt. 4-1 sieht gut aus, aber die richtig guten Gegner kommen auch erst noch. © Imagn Images Platz 14: Washington Commanders (Vorwoche: 9)

Erneut waren Comeback-Qualitäten bei den Washington Commanders gefragt, wie bereits in der Vorwoche. Doch am Ende war der dritte Turnover gegen die Bears der eine zu viel. Sieg und Niederlage wechseln sich für Washington in dieser Saison wöchentlich ab, es fehlt die Konstanz. Mit der Rückkehr von Terry McLaurin könnte es aber wieder besser laufen. © 2025 Getty Images Platz 13: Philadelphia Eagles (Vorher: 6)

Man kann durchaus verlieren, auch als amtierender Super-Bowl-Champion. Man kann auch mal zwei Spiele nacheinander vergeigen. Aber die Art und Weise, wie die Philadelphia Eagles von den Giants überrollt wurden, war bemerkenswert und bedenklich gleichermaßen. Die Probleme in diesem Team liegen tiefer, Korrekturen sind erforderlich. Nur wenn diese gelingen, ist in dieser Saison wieder Großes möglich. © ZUMA Press Wire Platz 12: Buffalo Bills (Vorher: 2)

Ähnlich lässt sich der aktuelle Zustand der Buffalo Bills beschreiben. Zwei Niederlagen in Serie, ein schwacher Auftritt gegen die Falcons. Auch hier müssen grundsätzlichere Fragen gestellt werden, um in den Playoffs endlich die hohen Ziele zu erreichen. Noch ist Zeit, aber es braucht Antworten. © USA TODAY Network Platz 11: Los Angeles Rams (Vorher: 15)

Die Niederlage gegen ein besseres B-Team der 49ers war bitter, doch gegen die Ravens konnten sich die Los Angeles Rams erfolgreich rehabilitieren. Allerdings verloren die Kalifornier im Spielverlauf Star-Receiver Puka Nacua, was auch sofort zu sehen war. Das Laufspiel bleibt ein riesiges Problem, weshalb die Rams aktuell nicht zu den absoluten Topteams gehören. © Imagn Images Platz 10: Atlanta Falcons (Vorwoche: 22)

Ganz anders sieht das bei den Atlanta Falcons aus. Der Sieg gegen die Bills nach der Bye Week war ein gewaltiges Statement, Bijan Robinson ist auf Kurs zum Offensive Player of the Year. Längst vergessen ist das peinliche 0:30 gegen die Panthers in Woche drei, die Falcons haben an den richtigen Schrauben gedreht. Wird Quarterback Michael Penix jetzt noch konstanter, ist vieles möglich. © Getty Platz 9: Denver Broncos (Vorwoche: 8)

Das London Game gegen die Jets war für die Denver Broncos eine sehr zähe Angelegenheit, der Sieg kam vor allem durch die Defense zustande. Nach den Statistiken hat Denver die beste Verteidigung der NFL, allein deshalb gehören sie in das obere Liga-Drittel. Doch mit Quarterback Bo Nix in der aktuellen Form braucht es diese Defense auch, um Spiele zu gewinnen. Diese Mischung ist gefährlich. © Imagn Images Platz 8: San Francisco 49ers (Vorwoche: 5)

Gegen die Rams gelang die Überraschung, doch das Topspiel gegen die Buccaneers ging verloren - und die San Francisco 49ers wissen jetzt, dass Mac Jones halt doch kein Heilsbringer ist. Nicht, weil er schlecht gespielt hätte. Aber schlicht nicht gut genug. Die Defense steht ab sofort ohne Fred Warner da, was ein erheblicher Schlag ist. Kein Trainerstab der Welt kann all diese Ausfälle immer kompensieren. Immerhin: Die Offense dürfte gesünder werden. © Imagn Images Platz 7: Seattle Seahawks (Vorwoche: 11)

Souveräner Sieg gegen die Jaguars, Sam Darnold wieder ganz stark - die Seattle Seahawks setzen sich in der Spitzenriege der NFL fest. Nur Baker Mayfield bringt prozentual mehr tiefe Pässe an als Darnold, die Seahawks-Fans werden hoffen, dass das noch möglichst lange so bleibt. Mit Jaxon Smith-Njigba hat Seattle einen der Top-Receiver der Liga in seinen Reihen. © ZUMA Press Wire Platz 6: New England Patriots (Vorwoche: 13)

Drake Maye ist eine echte Erscheinung in dieser NFL-Saison. Der Quarterback der New England Patriots spielt auf einem unfassbaren Niveau, bedenkt man, dass es seine zweite Saison und sein Receiver-Arsenal weiterhin eher mittelprächtig ist. Maye gibt der Offense das Potenzial, jeder Defense der Liga gefährlich zu werden. Und der Spielplan ist der wohl einfachste aller Teams. © Getty Images Platz 5: Green Bay Packers (Vorher: 7)

Ein überragender Josh Jacobs und eine solide Defense - mehr brauchte es für die Green Bay Packers nicht, um die Bengals mit Joe Flacco zu schlagen. Ein netter Aufgalopp nach der Bye Week, aber auch kein riesiges Statement. Bedeutet für das Power Ranking: zwei Plätze nach oben. © Getty Platz 4: Detroit Lions (Vorwoche: 1)

Nach vier Siegen in Folge mit jeweils mindestens 34 Punkten kamen die Detroit Lions in Kansas City bei den Chiefs an ihre Grenzen. Vor allem das Laufspiel, ein elementarer Faktor in der Offense, entwickelte kaum Durchschlagskraft. Die Lions rutschen deshalb nicht aus der Riege der Topteams heraus, aber an der Spitze thronen sie nicht mehr. © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE Platz 3: Kansas City Chiefs (Vorher: 12)

Für die Kansas City Chiefs war das Duell mit den Lions eine Standortbestimmung, wie gut das Team tatsächlich ist. Und die Antwort war deutlich: Mit dem mehrmaligen Super-Bowl-Champion der vergangenen Jahre ist nach einigen schwächeren Auftritten wieder zu rechnen. Patrick Mahomes verteilte den Ball enorm gut, die Defense zeigte sich ebenfalls verbessert. Und jetzt kommt auch noch Rashee Rice nach seiner Sperre zurück. © ZUMA Press Wire Platz 2: Indianapolis Colts (Vorwoche: 4)

Zugegeben, dominant war der Auftritt der Indianapolis Colts gegen die Cardinals nicht, am Ende war der Sieg durchaus auch etwas glücklich. Aber ein Sieg ist ein Sieg, der fünfte im sechsten Spiel. Man wartet eigentlich nur darauf, bis Daniel Jones seinen Zusammenbruch hat. Aber solange der nicht kommt, bleiben die Colts eines der besten Teams der Liga. © Imagn Images Platz 1: Tampa Bay Buccaneers (Vorher: 3)

Besser sind aktuell nur die Tampa Bay Buccaneers mit Baker Mayfield, der gegen die 49ers erneut bewies, warum er im MVP-Rennen derzeit ganz vorne auftaucht. Trotz zahlreicher Ausfälle läuft die offensive Maschine, wenngleich der Ausfall von Emeka Egbuka zumindest mal für ein paar Spiele wehtun wird. Das kommende Spiel gegen die Lions dürfte Antworten geben, ob es diese Saison wirklich richtig weit gehen kann.