Auftaktsieg für den NFL-Champion: Chiefs schlagen Ravens

Anzeige

Erst verzögerte ein Gewitter den Kickoff, dann setzten die Kansas City Chiefs das erste Ausrufezeichen in der neuen NFL-Saison. Der Super-Bowl-Champion um Footballstar Patrick Mahomes gewann das Auftaktspiel trotz großer Mühe mit 27:20 gegen die Baltimore Ravens und machte seinen ersten Schritt Richtung "Three-peat". Die Chiefs können als erste Mannschaft dreimal in Folge den Titel in der US-Profiliga holen.

Wegen eines Gewitters in Missouri wurde der Spielbeginn um 20 Minuten verschoben, in der Neuauflage des vergangenen Play-off-Halbfinales lieferten sich beide Teams anschließend ein spannendes Duell. Die Chiefs führten 27:20, als Ravens-Quarterback Lamar Jackson beim letzten Drive mit Ablauf der Uhr in der Endzone Isaiah Likely fand. Der Tight End fing den Ball, stand aber mit der Fußspitze auf der Linie. Kein Touchdown, das Spiel war vorbei.

"Es war nervenaufreibend", sagte Mahomes zur Video-Überprüfung der letzten Szene. "Es ist ein Spiel der Zentimeter. So sagt man das." Seine Mannschaft müsse noch "an vielen Dingen arbeiten, aber das ist ein toller Start".

Mahomes warf einen Touchdownpass und brachte 20 von 28 Würfen für 291 Yards Raumgewinn an den Mann. Bei Jackson waren es 26 von 41 für 273 Yards. Auch er warf einen Touchdownpass. Mann des Abends war Wide Receiver Xavier Worthy mit zwei Touchdowns für Kansas City.

Die Chiefs hatten Baltimore Ende Januar im AFC Championship Game auf dem Weg zu ihrem dritten Titel mit 17:10 ausgeschaltet.