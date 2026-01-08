John Harbaugh ist nicht mehr Head Coach der Baltimore Ravens. Das war für viele überraschend - vor allem für seinen Bruder Jim.

Jim Harbaugh, Head Coach der Los Angeles Chargers, hat sich ausführlich zur überraschenden Entlassung seines Bruders John Harbaugh als Cheftrainer der Baltimore Ravens geäußert. John Harbaugh wurde nach 18 Jahren im Amt freigestellt, obwohl er mit 180 Siegen und 113 Niederlagen die erfolgreichste Bilanz in der Geschichte der Ravens vorweisen kann.

Jim Harbaugh zeigte sich von der Entscheidung der Ravens überrascht: "Ich war es, wie viele andere auch."