Baltimore Ravens: John Harbaughs Entlassung hat Bruder Jim überrascht: "Er wird 2026 Head Coach sein"
John Harbaugh ist nicht mehr Head Coach der Baltimore Ravens. Das war für viele überraschend - vor allem für seinen Bruder Jim.
Jim Harbaugh, Head Coach der Los Angeles Chargers, hat sich ausführlich zur überraschenden Entlassung seines Bruders John Harbaugh als Cheftrainer der Baltimore Ravens geäußert. John Harbaugh wurde nach 18 Jahren im Amt freigestellt, obwohl er mit 180 Siegen und 113 Niederlagen die erfolgreichste Bilanz in der Geschichte der Ravens vorweisen kann.
Jim Harbaugh zeigte sich von der Entscheidung der Ravens überrascht: "Ich war es, wie viele andere auch."
Jim Harbaugh "hofft auf NFC" für Bruder John
Er lobte seinen Bruder in höchsten Tönen. "John Harbaugh ist der beste Coach, den ich kenne, der beste Coach, den ich je gesehen habe. Ich bin sein Bruder, also könnte ich voreingenommen sein", lachte er.
Trotz der Entlassung ist Jim überzeugt von Johns Zukunft in der Liga: "Er wird nächstes Jahr Head Coach sein. Wir werden in irgendeiner Form oder Weise mit ihm zu tun haben. Ich hoffe bloß, dass es in der NFC ist."
Erstmals ist Jim der einzige Harbaugh, der Head Coach in der NFL ist. In der Saison 2012 trafen die beiden im Super Bowl aufeinander, Johns Ravens schlugen Jims San Francisco 49ers mit Colin Kaepernick mit 34:31.