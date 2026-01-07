- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes: Sein Reha-Plan für ein schnelles Comeback

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 15:55 Uhr
  • Oliver Jensen

Patrick Mahomes arbeitet daran, nach seinem Kreuzbandriss schnellstmöglich wieder fit zu werden. Dafür stellt er auch seine Offseason um.

von Oliver Jensen

Patrick Mahomes blickt auf die schlimmste Saison seiner NFL-Karriere zurück.

Erstmals überhaupt verpassten die Kansas City Chiefs mit Mahomes im Kader die Playoffs. Der Tiefpunkt ereignete sich am 14. Dezember, als die Chiefs im Spiel gegen die Los Angeles Chargers nicht nur die letzten Playoff-Hoffnungen verspielten, sondern auch noch ihren Quarterback mit einem Kreuzbandriss verloren.

Ob der 30-Jährige zum Saisonstart 2026 wieder auf dem Platz steht, ist sehr ungewiss. Sicher ist aber, dass der dreimalige Super-Bowl-Sieger alles unternimmt, um schnellstmöglich wieder fit zu sein.

Mahomes wurde direkt am Tage nach der Verletzung operiert. Head Coach Andy Reid rechnet damit, dass Mahomes in der Offseason in Kansas City bleiben wird, um unter optimalen Bedingungen an seiner Rückkehr zu arbeiten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Mahomes bleibt in der Offseason in Kansas

Normalerweise verbringt der Texaner die Offseason immer in Dallas-Fort Worth, wo er ein Zuhause hat und unter Bobby Stroupe im APEC (Athlete Performance Enhancement Center) trainiert.

"Es geht ihm großartig, obwohl die OP erst drei Wochen her ist", erklärte Reid. "Er wird wahrscheinlich die meiste Zeit hier oben bleiben, um die Reha zu absolvieren. Er und Julie (Frymyer, Athletik-Trainerin und Physio-Therapeutin, Anm.d.Red.) - sie ist diejenige, die all diese Reha-Physiotherapie mit ihm macht. Er hat viel Vertrauen in sie und arbeitet sehr hart."

Weiter sagte der Trainer: "Ich denke, sie werden einfach weitermachen, bis wir wieder (die Saisonvorbereitung) anfangen. Nicht, dass er keine Pausen einlegen wird, hier und da, aber gerade jetzt ist er in dieser frühen Phase, in der man richtig hart arbeiten muss. Das ist nicht unbedingt etwas Schönes, was man jeden Tag gerne macht. Wichtig ist, dass man immer weiter dranbleibt und weiterarbeitet – und genau das tut er."

- Anzeige -
- Anzeige -

Schwächste Chiefs-Saison seit 2012

Die Abhängigkeit der Chiefs von Mahomes ist groß. Mit einer Bilanz von 6-11 erspielte sich Kansas City in der Spielzeit 2025 die wenigsten Siege seit der Saison 2012. Alle Spiele seit seiner Verletzung wurden verloren.

Die NFL-Saison 2026 beginnt am 10. September 2026.

Mehr News und Videos
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 07: Kansas City Chiefs wide receiver Rashee Rice (4) before an NFL, American Football Herren, USA game between the Houston Texans and Kansas City Chiefs on December 7, 20...
News

Neuer Ärger für Chiefs-Receiver Rashee Rice?

  • 08.01.2026
  • 16:19 Uhr
imago images 1070936045
News

Nicht nur Harbaugh: Die Gründe für den Ravens-Absturz

  • 08.01.2026
  • 16:18 Uhr
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Falcons owner Arthur M. Blank claps his hands as the Falcons beat the Rams in the Monday night NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and the...
News

Coaching-Posten im Ranking: Talent-Oase in Atlanta, Chaos in Arizona

  • 08.01.2026
  • 16:16 Uhr
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers
News

NFL-Playoffs 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 08.01.2026
  • 16:08 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Los Angeles Chargers Nov 25, 2024; Inglewood, California, USA; Baltimore Ravens coach John Harbaugh (left) shakes hands with brother and Los A...
News

Harbaugh-Entlassung: Bruder Jim äußert sich

  • 08.01.2026
  • 15:35 Uhr

NFL: Mega-Überraschung im Super Bowl - Icke tippt die Playoffs

  • Video
  • 05:07 Min
  • Ab 0
January 01, 2026 Alabama Crimson Tide quarterback Ty Simpson (15) in action during the College Football Playoff Quarterfinal between the Indiana Hoosiers and the Alabama Crimson Tide at the Rose Bo...
News

QB-Beben beim Draft: Alabama-Youngster dabei

  • 08.01.2026
  • 13:45 Uhr
Baltimore Ravens head coach John Harbaugh watches from the sideline during the second quarter of a game against the Chicago Bears at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, October 26, ...
News

Kommentar: Das Harbaugh-Aus ist alternativlos

  • 08.01.2026
  • 12:19 Uhr
imago images 0839982026
News

Wegen Harbaugh: Trump schlägt NFL-Alarm

  • 08.01.2026
  • 12:18 Uhr
New York Jets v Baltimore Ravens
News

NFL: John Harbaugh - Entlassung stellt Trainermarkt auf den Kopf

  • 08.01.2026
  • 12:17 Uhr