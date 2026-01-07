Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes: Sein Reha-Plan für ein schnelles Comeback

Patrick Mahomes arbeitet daran, nach seinem Kreuzbandriss schnellstmöglich wieder fit zu werden. Dafür stellt er auch seine Offseason um.

von Oliver Jensen

Patrick Mahomes blickt auf die schlimmste Saison seiner NFL-Karriere zurück.

Erstmals überhaupt verpassten die Kansas City Chiefs mit Mahomes im Kader die Playoffs. Der Tiefpunkt ereignete sich am 14. Dezember, als die Chiefs im Spiel gegen die Los Angeles Chargers nicht nur die letzten Playoff-Hoffnungen verspielten, sondern auch noch ihren Quarterback mit einem Kreuzbandriss verloren.

Ob der 30-Jährige zum Saisonstart 2026 wieder auf dem Platz steht, ist sehr ungewiss. Sicher ist aber, dass der dreimalige Super-Bowl-Sieger alles unternimmt, um schnellstmöglich wieder fit zu sein.

Mahomes wurde direkt am Tage nach der Verletzung operiert. Head Coach Andy Reid rechnet damit, dass Mahomes in der Offseason in Kansas City bleiben wird, um unter optimalen Bedingungen an seiner Rückkehr zu arbeiten.