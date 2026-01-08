NFL: Playoff-Duell zwischen Chicago Bears und Green Bay Packers sorgt für Rekord-Ticketpreise

NFL
Die Chicago Bears haben erstmals seit 2018 ein Playoff-Heimspiel. Dementsprechend groß ist die Euphorie in "Windy City" - was sich auch bei den Ticket-Preisen für das Wild Card Game gegen die Green Bay Packers zeigt.
Wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 2:00 Uhr im Liveticker) die Chicago Bears auf die Green Bay Packers treffen, geht es nicht nur um den Einzug in die nächste Playoff-Runde – es geht auch um Ticketpreise, die selbst hartgesottene NFL-Fans schlucken lassen.
Rund 400 US-Dollar kostet aktuell das günstigste Ticket für das Wild-Card-Duell im Soldier Field, Tendenz steigend.
Branchenportale wie "TickPick" rechnen mit einem neuen Preisrekord für ein Wild Card Game.
Die Gründe liegen auf der Hand: Die traditionsreiche Rivalität zwischen den Bears und Packers, erst das dritte Playoff-Duell der beiden Teams überhaupt, sowie die Tatsache, dass Chicago seit 2018 kein Heimspiel in der Postseason erlebt hat. Dazu kommt der überraschende Aufschwung der Bears in dieser Saison.
Chicago Bears: Tickets in Höhe von bis zu 2.800 Dollar verkauft
"Diese Rivalität zählt zu den ikonischsten im gesamten Football. Kombiniert mit der langen Playoff-Durststrecke der Bears-Fans ist das ein perfektes Rezept für extrem hohe Nachfrage", erklärt "TickPick"-Content-Direktor Kyle Zorn. Entsprechend ist das Spiel bereits jetzt das teuerste Wild-Card-Matchup der NFL-Geschichte auf der Plattform.
Zwischenzeitlich lag der durchschnittliche Verkaufspreis bei über 800 Dollar, einzelne Premium-Tickets wechselten sogar für fast 2.800 Dollar den Besitzer. Laut "Chicago Sun Times" kosten die teuersten Tickets gar bis zu 6.000 Dollar, eine Loge ist wohl erst für circa 55.000 Dollar zu haben.
Auch bei konkurrierenden Ticketanbietern führt das Duell die Nachfrage-Rangliste an. Zum Vergleich: Das zweitteuerste Wild-Card-Spiel des Wochenendes zwischen den Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers liegt preislich fast 200 Dollar darunter.
Einige Ticket-Händler rechnen allerdings noch mit einer leichten Marktberuhigung kurz vor dem Kickoff. Während Top-Plätze günstiger werden könnten, dürften die Preise für günstigere Tickets allerdings stabil bleiben. Gewinnen die Bears, dürften sie wahrscheinlich aber auch in der Divisional Round einen Rekord aufstellen.