NFL: Playoff-Duell zwischen Chicago Bears und Green Bay Packers sorgt für Rekord-Ticketpreise

Die Chicago Bears haben erstmals seit 2018 ein Playoff-Heimspiel. Dementsprechend groß ist die Euphorie in "Windy City" - was sich auch bei den Ticket-Preisen für das Wild Card Game gegen die Green Bay Packers zeigt.

Wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 2:00 Uhr im Liveticker) die Chicago Bears auf die Green Bay Packers treffen, geht es nicht nur um den Einzug in die nächste Playoff-Runde – es geht auch um Ticketpreise, die selbst hartgesottene NFL-Fans schlucken lassen.

Rund 400 US-Dollar kostet aktuell das günstigste Ticket für das Wild-Card-Duell im Soldier Field, Tendenz steigend.

Branchenportale wie "TickPick" rechnen mit einem neuen Preisrekord für ein Wild Card Game.

Die Gründe liegen auf der Hand: Die traditionsreiche Rivalität zwischen den Bears und Packers, erst das dritte Playoff-Duell der beiden Teams überhaupt, sowie die Tatsache, dass Chicago seit 2018 kein Heimspiel in der Postseason erlebt hat. Dazu kommt der überraschende Aufschwung der Bears in dieser Saison.