- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL: Playoff-Duell zwischen Chicago Bears und Green Bay Packers sorgt für Rekord-Ticketpreise

  • Veröffentlicht: 08.01.2026
  • 23:55 Uhr
  • ran.de

Die Chicago Bears haben erstmals seit 2018 ein Playoff-Heimspiel. Dementsprechend groß ist die Euphorie in "Windy City" - was sich auch bei den Ticket-Preisen für das Wild Card Game gegen die Green Bay Packers zeigt.

Wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 2:00 Uhr im Liveticker) die Chicago Bears auf die Green Bay Packers treffen, geht es nicht nur um den Einzug in die nächste Playoff-Runde – es geht auch um Ticketpreise, die selbst hartgesottene NFL-Fans schlucken lassen.

Rund 400 US-Dollar kostet aktuell das günstigste Ticket für das Wild-Card-Duell im Soldier Field, Tendenz steigend.

Branchenportale wie "TickPick" rechnen mit einem neuen Preisrekord für ein Wild Card Game.

Die Gründe liegen auf der Hand: Die traditionsreiche Rivalität zwischen den Bears und Packers, erst das dritte Playoff-Duell der beiden Teams überhaupt, sowie die Tatsache, dass Chicago seit 2018 kein Heimspiel in der Postseason erlebt hat. Dazu kommt der überraschende Aufschwung der Bears in dieser Saison.

- Anzeige -
- Anzeige -
New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) scrambles with the ball during an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherf...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Chicago Bears: Tickets in Höhe von bis zu 2.800 Dollar verkauft

"Diese Rivalität zählt zu den ikonischsten im gesamten Football. Kombiniert mit der langen Playoff-Durststrecke der Bears-Fans ist das ein perfektes Rezept für extrem hohe Nachfrage", erklärt "TickPick"-Content-Direktor Kyle Zorn. Entsprechend ist das Spiel bereits jetzt das teuerste Wild-Card-Matchup der NFL-Geschichte auf der Plattform.

Zwischenzeitlich lag der durchschnittliche Verkaufspreis bei über 800 Dollar, einzelne Premium-Tickets wechselten sogar für fast 2.800 Dollar den Besitzer. Laut "Chicago Sun Times" kosten die teuersten Tickets gar bis zu 6.000 Dollar, eine Loge ist wohl erst für circa 55.000 Dollar zu haben.

Auch bei konkurrierenden Ticketanbietern führt das Duell die Nachfrage-Rangliste an. Zum Vergleich: Das zweit­teuerste Wild-Card-Spiel des Wochenendes zwischen den Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers liegt preislich fast 200 Dollar darunter.

Einige Ticket-Händler rechnen allerdings noch mit einer leichten Marktberuhigung kurz vor dem Kickoff. Während Top-Plätze günstiger werden könnten, dürften die Preise für günstigere Tickets allerdings stabil bleiben. Gewinnen die Bears, dürften sie wahrscheinlich aber auch in der Divisional Round einen Rekord aufstellen.

Mehr News und Videos
John Harbaugh
News

Diese Coaches sollten die trainerlosen Teams jetzt holen

  • 08.01.2026
  • 23:49 Uhr
2198206555
News

Broncos oder Bills? Icke und Mattis tippen NFL-Playoffs

  • 08.01.2026
  • 20:14 Uhr

NFL: Surreal! Jaguars-Owner protzt mit 360-Millionen Mega-Yacht

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0
imago images 1068299396
News

Wegen Harbaugh? Franchise entlässt überraschend Head Coach

  • 08.01.2026
  • 16:56 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 07: Kansas City Chiefs wide receiver Rashee Rice (4) before an NFL, American Football Herren, USA game between the Houston Texans and Kansas City Chiefs on December 7, 20...
News

Neuer Ärger für Chiefs-Receiver Rashee Rice?

  • 08.01.2026
  • 16:19 Uhr
imago images 1070936045
News

Nicht nur Harbaugh: Die Gründe für den Ravens-Absturz

  • 08.01.2026
  • 16:18 Uhr
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Falcons owner Arthur M. Blank claps his hands as the Falcons beat the Rams in the Monday night NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and the...
News

Coaching-Posten im Ranking: Talent-Oase in Atlanta, Chaos in Arizona

  • 08.01.2026
  • 16:16 Uhr
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers
News

NFL-Playoffs 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 08.01.2026
  • 16:08 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 14: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) wears an Inspire Change hoodie before an NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Chargers ...
News

Mahomes: Sein Reha-Plan für ein schnelles Comeback

  • 08.01.2026
  • 15:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Los Angeles Chargers Nov 25, 2024; Inglewood, California, USA; Baltimore Ravens coach John Harbaugh (left) shakes hands with brother and Los A...
News

Harbaugh-Entlassung: Bruder Jim äußert sich

  • 08.01.2026
  • 15:35 Uhr