Die vor der Saison hoch gelobten Baltimore Ravens verpassen unglücklich die Playoffs. ran zeigt, woran es beim Team um Quarterback Lamar Jackson hapert. Von Franziska Wendler Als Baltimore-Ravens-Kicker Tyler Loop im entscheidenden Endspiel um das letzte verbliebene Playoff-Ticket in der AFC mit ablaufender Uhr sein Field Goal gegen die Pittsburgh Steelers daneben setzte, versanken Spieler, Fans und Verantwortliche der Franchise in ungläubiger Fassungslosigkeit. Keine Playoffs. Wirklich keine Teilnahme an der Postseason. Und das, obwohl das Team zu Saisonbeginn noch als Super-Bowl-Favorit gehandelt wurde. 14 anderen Franchises gelang also das, wovon man in Baltimore ursprünglich fest ausgegangen war. Doch es kam anders.

Nach dem missglückten Kick und der entsprechenden 24:26-Pleite gegen Pittsburgh schien schnell eine kuriose Theorie als Erklärung gefunden. So kursierte in den sozialen Netzwerken ein Clip, der einen Priester zeigt, der die entsprechende Endzone mit Weihwasser segnete. Ein User kommentierte: "Dass die Steelers die Endzone, in der Tyler Loop sein spielentscheidendes Field Goal verfehlte, vor dem Spiel mit Weihwasser besprengt haben, bestätigt nur eines: Gott hasst die Baltimore Ravens." Gewiss, ein Field Goal aus 44 Yards sollte für einen NFL-Kicker kein Ding der Unmöglichkeit sein. Dass es für die Ravens nicht gereicht hat, liegt allerdings an vielen anderen Faktoren.

Ravens immer wieder Super-Bowl-Favorit Wie ein wirklicher Super-Bowl-Favorit sah Baltimore eigentlich nur in den ersten drei Vierteln des Saison-Auftaktspiels gegen die Buffalo Bills aus. Die Ravens führten mit 40:25, auf der Uhr standen weniger als vier Minuten. Kommentar: Harbaugh-Entlassung war die richtige Entscheidung

NFL auf Joyn: John Harbaughs letzten Worte als Coach der Baltimore Ravens Doch dann ging alles dahin. Die Defense ließ einen Touchdown zu, Star-Running-Back Derrick Henry verlor den Ball durch einen Fumble, die Defense ließ einen weiteren Touchdown zu, die Offense musste nach einem Three-and-Out vom Feld und schließlich ließ die Defense noch ein Field Goal zu. Aus einem sicher geglaubten Sieg wurde eine epische 40:41-Pleite, die unzählige Probleme offenlegte, die im weiteren Saisonverlauf immer wieder zu Tage treten würden.

Ravens: Defense gelingen kaum Sacks und Big Plays Speziell in den ersten Wochen bot sich immer wieder das gleiche Bild. Ein ums andere Spiel ging verloren, nach sechs Partien stand eine Bilanz von 1-5. Vor allem die Defensive zeigte wiederholt schwache Leistungen, konnte die gegnerischen Spieler kaum mit nennenswerten Aktionen stören. Nach nur fünf Spielen hatte die Defense, die noch vor nicht allzu langer Zeit als eine der besten der Liga galt, satte 177 Punkte zugelassen – die elftmeisten in der NFL-Historie. Problematisch dabei vor allem die Unfähigkeit des Teams, Big Plays zu verhindern. Nur die Bengals ließen in der Saison 2025 noch mehr Plays mit mindestens 20 Yards zu. Dazu kommt: Auch in Sachen Sacks gelang nicht allzu viel. Nur zwei Teams rissen den gegnerischen Quarterback über die Saison hinweg noch seltener zu Boden.

Lamar Jackson immer wieder verletzt Aber auch offensiv lief mitunter nicht viel zusammen. Angefangen bei Spielmacher Lamar Jackson, der sich bereits in Woche vier gegen die Chiefs eine Oberschenkelverletzung zuzog und in der Folge drei Spiele ausfiel. Doch auch nach seiner Rückkehr war der ehemalige MVP nicht mehr vollständig er selbst. Immer wieder haperte es gesundheitlich. Knöchel, Zehen, Knie, Rücken – der Signal Caller stand quasi durchgehend wegen Verletzungen unterschiedlicher Art auf dem Injury Report. Wie sehr ihn diese am Ende auf dem Feld wirklich behinderten, wurde nie ganz klar.

Running Back Derrick Henry lieferte mit 1.598 Rushing Yards und 16 Rushing Touchdowns eigentlich eine bärenstarke Saison ab, bei ihm waren es derweil aber andere Kennzahlen, die zum Problem wurden.

Fumbles von Derrick Henry als Problem Ganz oben stehen dabei drei Fumbles - zwei davon in kritischen Spielen, die am Ende verloren gingen. Im drittletzten Saisonspiel, der bitteren 24:28-Pleite gegen die Patriots, kam Henry der Ball äußerst kostspielig abhanden. "Es ist einfach wirklich peinlich", sagte Henry im Anschluss. "Es ist ein bisschen wie das ganze Jahr über: Man arbeitet hart daran, der beste Spieler zu sein, der man sein kann, konstant zu sein und den größten Erfolg zu haben, und manchmal läuft es einfach nicht so, wie man es sich vorstellt, was ärgerlich ist." Schwierig aufseiten des Routiniers zudem: Während er noch im Jahr zuvor mit 23,9 Prozent eine der besten Quoten ligaweit in Sachen Tacklings ausweichen hatte, sank diese 2025 dramatisch auf 14 Prozent - der schlechteste Wert seiner Karriere.

Ravens verspielen immer wieder Führungen Insgesamt vermochte es die Offense nicht, die gleiche Anzahl an starken Plays zu kreieren wie in früheren Zeiten. Selbst nach dem 23:10-Sieg gegen die schwachen Jets stellte Quarterback Lamar Jackson fest: "Wir müssen besser spielen." NFL: John Harbaugh stellt Trainermarkt auf den Kopf

NFL: Gewinner und Verlierer der Regular Season Wie kein anderes NFL-Team kämpften die Ravens in dieser Saison – und auch schon in den Vorjahren – vor allem mit einem Problem: Effizienz und Stärke in den letzten 15 Minuten. Alleine in den vergangenen fünf Jahren verspielte das Team 16 Mal eine Führung im letzten Viertel. In der Saison 2025 verlor das Team fünf von sieben Spielen, die am Ende innerhalb eines Scores entschieden wurden. Und dann wäre da noch das Trainerteam. 18 Spielzeiten lang stand Head Coach John Harbaugh in Baltimore an der Seitenlinie. Seine Bilanz in all der Zeit ist durchaus beachtlich. Zwölfmal erreicht das Team unter ihm die Playoffs, 2011 gelang der Super-Bowl-Sieg. 180 Siege bei 113 Niederlagen in der Regular Season, starke 61,4 Prozent der Spiele konnte er mit dem Team für sich entscheiden.

