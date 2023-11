Broncos und Browns sorgen für "Scorigami" - Was ist das?

Die Denver Broncos und die Cleveland Browns haben in Woche 12 für ein NFL-Endergebnis gesorgt, welches es noch nie zuvor gab. Denver siegte zuhause mit 29:12. Kurios: Broncos-Coach Sean Payton gab später an, nicht gewusst zu haben, worum es sich bei einem Scorigami handelt. Doch warum gibt es überhaupt so viele unterschiedliche Ergebnisse in der NFL? © IMAGO/Icon Sportswire