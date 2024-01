Anzeige Nach 24 Jahren bei den New England Patriots ist Schluss für Bill Belichick. Aber noch nicht in der NFL. Der Legenden-Coach kann es jetzt nochmals allen zeigen. Und muss das auch. Ein Kommentar. Von Max Bruns 24 Jahre lang hat Bill Belichick bei den New England Patriots eine Ära geprägt. Die Head-Coach-Legende hat rund ein Drittel seines Lebens in Foxborough verbracht. Nur wenige Persönlichkeiten haben eine einzelne Franchise so sehr geprägt wie Belichick die Patriots. Dabei war er über einen langen Zeitraum dieser 24 Jahre nicht allein für die glorreichen Tage New Englands verantwortlich. Auch Quarterback-Ikone Tom Brady hat an Belichicks Seite seine Spuren in Massachusetts hinterlassen. War für ihn damit aber Schluss? Mitnichten! Der "GOAT" suchte sich in Tampa Bay eine neue Herausforderung und holte gleich in seinem ersten Jahr den Super Bowl. Belichick will es ihm nun nachmachen. Noch einmal alles rausholen - ein Neuanfang. Kann er das? Mit Sicherheit. Muss er das? Irgendwie schon.

Denn Belichick will weitermachen. Das hat er selbst gesagt. Und wenn er mit 71 Jahren nochmals eine neue Aufgabe angeht, dann muss es jetzt auch bei einem anderen Team laufen. Andernfalls würde er seiner zweifelsohne grandiose, aber zuletzt etwas in die Brüche geratene Legacy nur noch mehr schaden. Außerdem wollte Belichick - trotz der einvernehmlichen Trennung bei den Patriots - eigentlich in Boston weitermachen. Er könnte es New England und seinem langjährigen Weggefährten Robert Kraft also auch beweisen, dass es vielleicht doch die falsche Entscheidung war, auf einen eigenen Neuanfang zu setzen. Doch nicht nur gegen die Patriots würde Belichick bei einem großen Erfolg austeilen. In den USA gibt es einige Kritiker, die sagen, Belichicks System sei veraltet und hätte in der heutigen NFL keinen Platz mehr.