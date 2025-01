Black Monday: Patriots feuern Mayo - Jaguars entlassen Pederson

Die über Jahre in der NFL dominierenden New England Patriots haben sich nach einer in allen Belangen enttäuschenden Saison von ihrem Headcoach Jerod Mayo getrennt. Diese Entscheidung gab die Franchise nach dem unerwarteten 23:16 zum Abschluss der Hauptrunde gegen die Buffalo Bills bekannt, mit dem der sechsmalige Superbowl-Sieger die Saison mit 4:13 Siegen beschloss.

Mayo (38), der selbst für die Patriots gespielt hatte, hatte sein Amt erst im Januar 2024 von Startrainer Bill Belichick übernommen. Sein letzter Sieg als Headcoach gegen die Bills kostete die Patriots den Nummer-eins-Pick im Draft, der an die Tennessee Titans geht.

"Für mich war das eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je getroffen habe", sagte Patriots-Boss Robert Kraft über die Trennung. Als Nachfolgekandidat wird der frühere Patriots-Profi Mike Vrabel gehandelt, der bei den Titans Headcoach und zuletzt als Berater für die Cleveland Browns tätig war.

Die Jacksonville Jaguars entließen am Montag ebenfalls ihren Headcoach Doug Pederson, behielten jedoch ihren General Manager Trent Baalke. Die Entlassung von Pederson erfolgte, nachdem das Team diese Saison mit 4:13 Siegen abgeschlossen hatte. Pederson hat 18 der letzten 23 Spiele mit den Jaguars verloren. Ein neuer Trainer ist noch nicht gefunden.

Mit der Entlassung von Mayo und Pederson wurde in der NFL der "Black Monday" eingeläutet - der Montag nach dem Ende der Hauptrunde, an dem traditionell einige Trainer der schwächsten Teams ihren Job verlieren.

Die New York Giants sprachen hingegen Coach Brian Daboll und auch General Manager Joe Schoen eine Jobgarantie aus. Trotz 3:14 Siegen werden beide "in ihren jeweiligen Rollen mit der Organisation weitermachen", hieß es in einem Statement von Präsident John Mara.