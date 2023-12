Das angebliche Opfer hat ihre Behauptungen inzwischen offenbar sogar widerrufen. So schrieb sie laut "WFAA" in einer Textnachricht: "Niemand hat irgendjemanden angegriffen. Das ist Wahnsinn - und traurig."

Demnach stellte die Polizei "kleinere Abschürfungen" an ihrer linken Hand, Prellungen am Hals, dazu Blutergüsse an Bauch und an ihrem linken Arm fest.

Die Bills äußerten sich zunächst zurückhaltend: "Wir wurden auf einen Vorfall aufmerksam gemacht, an dem Von Miller beteiligt war. Wir sind dabei, weitere Informationen zu sammeln und werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben."

Das Dallas Police Department hatte bestätigt, dass Beamte nach einem Anruf wegen Ruhestörung vor Ort eintrafen. Ermittlungen ergaben, dass wohl ein Streit eskalierte. Miller war nicht mehr zugegen, als die Polizei kam. Der 34-Jährige gewann 2016 den Super Bowl 50 mit den Denver Broncos und 2022 den Super Bowl 56 mit den Los Angeles Rams.