NFL 2024 in Deutschland: Carolina Panthers kommen nach München!

Anzeige Schon lange war klar, dass die NFL auch 2024 wieder nach Deutschland kommen wird. Unklar war bisher allerdings, welches Team eines seiner Heimspiele in München austragen wird. In der kommenden Saison kehrt die NFL nach München zurück. Im vergangenen Jahr trug die Liga gleich zwei Spiele in Frankfurt aus, nachdem 2022 in München das erste Deutschland-Spiel der Geschichte ausgetragen wurde. Und auch 2024 wird es historisch: Die Carolina Panthers samt dem 2023er Top-Pick Bryce Young werden zum ersten Mal in Deutschland spielen. Wer als Gegner in der Münchner Allianz Arena antreten wird, ist indes jedoch noch nicht bekannt. Insgesamt stehen neun Teams zur Auswahl. Neben den Divisionsrivalen (Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons und New Orleans Saints), könnten auch die Dallas Cowboys, die New York Giants, die Kansas City Chiefs, die Los Angeles Chargers, die Arizona Cardinals oder die Cincinnati Bengals nach München reisen.

Anzeige

Die Panther selbst freuen sich riesig auf ihr "Auswärtsspiel". Über die eigene Homepage erklärte Besitzer David Tepper: "Es ist eine Ehre für die Carolina Panthers, 2024 in München zu spielen. Dieses Spiel bedeutet für uns mehr als nur international zu spielen. Mit mehr als 200 Unternehmen in deutschem Besitz in der Region Charlotte bietet diese Gelegenheit eine besondere Verbindung für die Panthers und unsere Gemeinde." "Wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen zu unseren deutschen Fans zu vertiefen, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und unsere Marke weltweit weiter auszubauen", so der 66-Jährige weiter.

Auch erste London-Teams offiziell Tickets für die Partie werden im Laufe des Jahres in den Verkauf gehen. Interessierte Fans können sich jedoch schon jetzt registrieren, um über alle aktuellen Informationen auf dem Laufenden zu bleiben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen