Nachspiel nach dem Drama: Die Chicago Bears reichen nach der bitteren Niederlage gegen die Green Bay Packers offiziell eine Beschwerde bei der NFL ein. Es geht um das geblockte Field Goal.

Das Drama-Finale im NFL-Spiel zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers (19:20) vom Sonntag bekommt ein Nachspiel.

Wie Matt Eberflus, Head Coach der Bears, mitteilte, wird Chicago eine Beschwerde bei der NFL über die Entscheidung rund um das geblockte Field Goal in der Schlusssequenz des Spiels einreichen.

Die Bears hatten mit Kicker Cairo Santos den Sieg auf dem Fuß, sein Versuch aus 46 Yards bei auslaufender Uhr wurde von Packers-Spieler Karl Brooks aber geblockt. Aus Eberflus' Sicht lag dabei ein Regelverstoß vor.

"Wir werden das [bei der Liga] einreichen", sagte er. Konkret meinte Eberflus, dass es direkten Kontakt der Packers mit Bears-Long-Snapper Scott Daly gegeben habe. Dies ist laut NFL-Regeln jedoch verboten.

"Sie waren an unserem Long Snapper dran, also werden wir Beschwerde einreichen und sehen, was die Liga sagt", sagte der 54-Jährige. Auswirkungen auf das Ergebnis hat eine etwaige Bewertung der NFL aber nicht mehr.