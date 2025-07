Hiobsbotschaft für die Chiefs und ihren Wide Receiver Rashee Rice, der mehrere Wochen ins Gefängnis muss. Von Tobias Wiltschek Schock für die Kansas City Chiefs und ihren Wide Receiver Rashee Rice. Wie "ESPN" berichtet, hat ein Richter in Dallas County Rice wegen seiner Beteiligung an einem Unfall mit mehreren Autos in Dallas während der Offseason 2024 zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt. Diese Strafe kann der 25-Jährige innerhalb der nächsten fünf Jahre absitzen, die auf Bewährung ausgesetzt sind. Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest.

Rice drückt in einem Statement sein Bedauern aus Inzwischen hat sich Rice über seinen Anwalt Royce West zum Urteil geäußert. Der teilte im Namen seines Mandanten mit: "Im vergangenen März war ich in einen Unfall mit hoher Geschwindigkeit in Dallas verwickelt. Ich hatte viele schlaflose Nächte, in denen ich über den Schaden nachdachte, den ich verursacht habe. Ich werde mich weiterhin im Rahmen meiner Möglichkeiten dafür einsetzen, dass alle Betroffenen entschädigt werden." Außerdem rief er in dem Statement dazu auf, "sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, sicher und vorausschauend zu fahren". Er bedauere nicht zuletzt die Schäden an Personen und Eigentum und bat um Entschuldigung "für den Schaden, den ich unschuldigen Beteiligten und ihren Familien zugefügt habe". Chiefs: Rice vorerst nicht suspendiert

Rice muss nach schwerem Autounfall erneut vor Gericht Für Rice dürfte diese Entscheidung auch Folgen in der NFL haben. Denn die Liga, die erst das strafrechtliche Urteil abwartete, kann nun ihr Disziplinarverfahren beschleunigen. Es wird davon ausgegangen, dass Rice eine Sperre von mehreren Spielen aufgebrummt bekommt. Wie NFL-Insider Adam Schefter vermutet, wird der Super-Bowl-Sieger von 2024 die Sperre in der kommenden Saison absitzen müssen.

