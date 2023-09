Anzeige

Nach dem Trainerbeben bei den Chicago Bears nimmt der Anwalt des zurückgetretenen Coaches Stellung - und findet klare Worte.

Chaos bei den Chicago Bears! Nach kritischen Aussagen von Quarterback Justin Fields bezüglich des Offense-Coaching steht die Franchise nach zwei Spieltagen nun auch noch ohne Defensive Coordinator da. Der bisherige DC Alan Williams ist am Mittwoch überraschend zurückgetreten.

Der Rücktritt blieb trotz eines Statements zunächst mysteriös, diversen Gerüchten zufolge soll angeblich das FBI das Haus von Williams durchsucht haben und dabei "sensible" Inhalte gefunden haben. Zudem machten weitere Gerüchte die Runde, nach denen die Trainingseinrichtung der Chicago Bears (Halas Hall; Anm. d. Red.) ebenfalls überprüft wurde. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Nun hat sich der Anwalt des zurückgetretenen Trainers geäußert und klare Worte gefunden. "Die Gerüchte in den sozialen Medien sind beleidigend und hundertprozentig unwahr", erklärte Andrew M. Stroth im Gespräch mit "NBC".

Und weiter: "Coach Williams ist wegen persönlicher, gesundheitlicher Herausforderungen und familiärer Probleme zurückgetreten. Es gab keine Razzia in der Halas Hall und auch keine Razzia in seinem Haus", so der Jurist weiter.