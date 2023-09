Nachdem das Zitat von Fields' über die vermeintlichen "Coaching"-Probleme die Runde in den Medien gemacht hatte, ruderte der Bears-Quarterback zurück: "Ich muss besser spielen, das war's. Das hätte ich von Anfang an sagen sollen."

Auf die Frage, was ihn dazu gebracht habe, zu viel nachzudenken, gab Fields an, auch das "Coaching" sei ein möglicher Faktor: "Sie machen nur ihren Job, und sagen mir, was ich mir anschauen muss. Aber ich kann nicht zu viel darüber nachdenken, wenn ich im Spiel bin [...] Ich muss dann freier spielen."

Justin Fields und die Chicago Bears haben einen schleppenden Start in die Saison hingelegt. In einer Pressekonferenz nennt der Quarterback mögliche Gründe für seine bisherigen Schwierigkeiten.

Nach einem vielversprechenden zweiten Jahr in der NFL, in der insbesondere Fields' Lauftalent zum Vorschein kam, hatten sich die Bears einen weiteren Schritt nach vorne in seiner Entwicklung erhofft. Denn trotz der vielen positiven Aspekte konnte der junge Quarterback in der vergangenen Saison als Passgeber nicht überzeugen.

Fields beendete die letzte Spielzeit mit 2.242 Passing Yards, 17 Touchdowns und elf Interceptions in 15 Spielen. Im Rushing Game gelangen ihm hingegen historische 1143 Rushing Yards und acht Touchdowns.

2023 warf Fields in den ersten beiden Spielen 427 Yards, zwei Touchdowns und drei Interceptions. Die Bears verloren beide Partien - gegen die Packers in Woche 1 und gegen die Buccaneers in Woche 2.