Chiefs verlängern mit Erfolgscoach Reid

Andy Reid hat Champion Kansas City Chiefs in der US-Football-Profiliga NFL zu drei Super-Bowl-Titeln in fünf Jahren geführt, die Erfolgsgeschichte soll weitergehen. Der 66-Jährige und die Franchise haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, zur Laufzeit machten die Chiefs in ihrer Mitteilung keine Angaben. Auch Präsident Mark Donovan und General Manager Brett Veach bleiben.

"Mark, Brett und Andy haben gemeinsam historische Erfolge erzielt, und wir freuen uns, dass sie ihre Rollen noch viele Jahre lang ausüben werden", sagte Geschäftsführer Clark Hunt. Reid ist seit 2013 Headcoach der Chiefs, zuvor hatte der Kalifornier für die Philadelphia Eagles gearbeitet. Kansas City um Star-Quarterback Patrick Mahomes holte 2020, 2023 und 2024 die Meisterschaft.

Im Frühjahr gelang dem Klub die erste erfolgreiche Titelverteidigung in der NFL seit fast 20 Jahren. 2004 und 2005 hatten die New England Patriots zweimal nacheinander triumphiert.