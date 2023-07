Cincinnati Bengals: Joe Burrow nach Verletzung wochenlang raus - NFL-Start in Gefahr?

Ob der NFL-Start am zweiten September-Wochenende in Gefahr ist, steht derzeit noch nicht fest.

Burrow wird damit das restliche Training Camp der Bengals verpassen. Auch ein Einsatz in der Preseason ist ausgeschlossen - wenn er denn überhaupt vorgesehen war.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag gab Head Coach Zac Taylor bekannt: Burrow werde "mehrere Wochen" ausfallen, nannte aber keine genaue Zahl. Das Muskelgewebe der rechten Wade sei "beschädigt".

Was war passiert? Nach einem Snap wollte der 26-jährige Quarterback die Pocket verlassen und sich Raum verschaffen. Schon kurz darauf verspürte Burrow einen Schmerz, hüpfte nur noch auf seinem linken Bein und setzte sich schließlich auf den Rasen.

Schock bei den Cincinnati Bengals. Im Training verletzt sich Superstar Joe Burrow ohne Gegnereinwirkung so schwer, dass er das Feld nicht aus eigener Kraft verlassen kann und mit einem Wagen abtransportiert werden muss. Wie geht es weiter?

Ja'Marr Chase hatte am Dienstag gegenüber "The Athletic" noch leichte Entwarnung gegeben: "Wir nicken uns immer gegenseitig zu. Er hat mir zugenickt, um zu sagen, dass er in Ordnung ist. Er ist ein starker Kerl."