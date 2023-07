Twitter-User simuliert per Münzwurf Saison der Jets - erste neun Spiele richtig

Ein Twitter-User hat vor der NFL-Saison alle Spiele der New York Jets per Münzwurf simuliert. "Ich habe eben für jedes Spiel eine Münze geworfen und das ist dabei herausgekommen", heißt es in seinem Tweet vom August diesen Jahres, der auch ein Bild der Prediction beinhaltet. Dabei ist zu sehen, dass die Münze tatsächlich die ersten neuen Partien der Jets richtig "getippt" hat. Selbst den überraschenden Sieg gegen die Buffalo Bills am vergangenen Sonntag. Nach der anstehenden Bye Week sagt die Münze zwei Niederlagen für die Jets voraus - doch dann steht eine Siegesserie von fünf Spielen auf dem Programm, die New York sogar in die Playoffs bringen würde. Mal sehen, ob die Münze weiterhin richtig liegt ... © imago/twitter: @noonernation