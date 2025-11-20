Nach Horrordebüt
Cleveland Browns - Shedeur Sanders mit Ansage: "Ich weiß, dass ich der Richtige bin"
- Aktualisiert: 20.11.2025
- 13:55 Uhr
- Kai Esser
Nach seinem verkorksten NFL-Debüt gegen die Baltimore Ravens hat Shedeur Sanders nichts von seinem Selbstvertrauen eingebüßt.
Quarterback Shedeur Sanders von den Cleveland Browns hat sich selbstbewusst geäußert, während er sich auf seinen ersten Karrierestart in der NFL vorbereitet.
"Ich weiß, dass unsere Fans hohe Erwartungen und Hoffnungen haben, und ich würde mir und der Organisation einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich der Richtige bin", gab der Sohn des Hall of Famers Deion Sanders zu Protokoll.
"Also fühle ich mich wie der Richtige. Ich weiß, dass ich der Richtige bin, aber man muss es auch auf dem Platz sehen. Das Spiel muss sprechen", sagte Sanders.
Shedeur Sanders reumütig nach Horrordebüt
Sanders betonte seine Selbstkritik: "Ich bin mein eigener größter Kritiker. In bestimmten Situationen im Spiel, sogar bei diesem Fourth Down im letzten Spiel, wünschte ich, ich hätte das Play einfach verlängert", reflektiert der Spielmacher, betont aber gleichzeitig: "Ich höre nicht auf irgendjemanden, der nicht in der Organisation, nicht im Team, nicht in der Familie ist."
Weiter: "Wird es Fehler geben? Natürlich, aber es werden nicht so viele Fehler sein, wir versuchen, diese so weit wie möglich zu minimieren."
Gegen die Baltimore Ravens zeigte er statistisch gesehen das schwächste Debüt der NFL-Historie, als er vier von 16 Pässen für 47 Yards anbrachte, mit einer Interception und zwei Sacks, nachdem er Dillon Gabriel ersetzt hatte, der aufgrund einer Gehirnerschütterung ausfällt.
Cleveland Browns: 42 Starting Quarterbacks in 26 Jahren
Head Coach Kevin Stefanski bestätigte, dass Sanders am Sonntag seinen ersten Start machen wird und erstmals mit der First-Team-Offense trainiert hat.
