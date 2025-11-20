Cleveland Browns - Shedeur Sanders mit Ansage: "Ich weiß, dass ich der Richtige bin"

Nach seinem verkorksten NFL-Debüt gegen die Baltimore Ravens hat Shedeur Sanders nichts von seinem Selbstvertrauen eingebüßt.

Quarterback Shedeur Sanders von den Cleveland Browns hat sich selbstbewusst geäußert, während er sich auf seinen ersten Karrierestart in der NFL vorbereitet.

"Ich weiß, dass unsere Fans hohe Erwartungen und Hoffnungen haben, und ich würde mir und der Organisation einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich der Richtige bin", gab der Sohn des Hall of Famers Deion Sanders zu Protokoll.

"Also fühle ich mich wie der Richtige. Ich weiß, dass ich der Richtige bin, aber man muss es auch auf dem Platz sehen. Das Spiel muss sprechen", sagte Sanders.