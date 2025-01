Colts erstes Team bei der NFL-Premiere in Berlin

Erstmals in der Geschichte der NFL wird in der kommenden Saison ein reguläres Spiel der Liga in Berlin ausgetragen - und nun steht auch das erste Team fest, das im Olympiastadion aufschlägt. Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, werden die Indianapolis Colts nach Deutschland reisen. Gegner und Termin sollen "im Frühjahr" mit dem Saison-Spielplan veröffentlicht werden.

"Die NFL schreibt in Berlin Geschichte, und die Colts sind stolz darauf, Teil dieses bahnbrechenden Ereignisses in einer der geschichtsträchtigsten Städte der Welt zu sein", sagte Jim Irsay, Besitzer und CEO des zweimaligen Super-Bowl-Siegers.

Das Spiel in Berlin ist für die Colts, die vergangenen März als eine von zehn Franchises Vermarktungsrechte für Deutschland erhalten hatten, bereits der zweite Einsatz hierzulande. Im November 2023 hatten sie beim zweiten Spiel in Frankfurt die New England Patriots 10:6 besiegt.

Die am vergangenen Wochenende angelaufenen Play-offs hatten die Colts in dieser Saison verpasst. Das Team aus dem US-Bundesstaat Indiana landete in der Division AFC South hinter den Houston Texans mit einer Bilanz von acht Siegen und neun Niederlagen auf Rang zwei.