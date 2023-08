CTE-Studie: Erschreckende Ergebnisse bei jung verstorbenen Athleten

CTE ist ein großes Thema im Kontaktsport und damit auch in der NFL. Im Vorjahr wurde viel über Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa gesprochen. Nun zeigt eine Studie erschreckende Ergebnisse.

Laut der Boston University handelte es sich bei der Studie um die größte Fallserie über Sportler, die in jungen Jahren verstorben sind.

40 Prozent der Sportler waren erkrankt

"Die Tatsache, dass mehr als 40 Prozent der jungen Kontakt- und Aufprallsportler in der Studie CTE aufweisen, ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Studien über kommunale Gehirnbanken zeigen, dass weniger als 1 Prozent der Allgemeinbevölkerung an CTE erkrankt ist", so Dr. Ann McKee, Hauptautorin der Studie und Direktorin des Boston University CTE Centers laut "ESPN".

Allerdings bedeutet das nicht, dass alle Kontaktsportlern mit ähnlichen Symptomen auch CTE haben. Außerdem soll CTE in der Studie nicht direkten Einfluss auf die Todesursache haben.

Alle 152 Spender und Spenderinnen starben im Alter zwischen 13 und 29 Jahren - häufigste Todesursache war Suizid. Selbstmordgedanken sind ein häufiges Symptom dieser Hirnerkrankung, die durch wiederholte Kopftraumata verursacht wird.