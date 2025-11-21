- Anzeige -
- Anzeige -
Gegen Raiders im 1. Drive gebencht

Dallas Cowboys: Ausgangssperre missachtet und übergeben? Vorwürfe gegen CeeDee Lamb

  • Veröffentlicht: 21.11.2025
  • 11:10 Uhr
  • Kai Esser

CeeDee Lamb wurde im ersten Drive der Dallas Cowboys im Spiel gegen die Las Vegas Raiders gebencht. Warum, wollte niemand sagen. Angeblich, weil Lamb in einem Casino versackt sein soll.

Die beiden Wide Receiver CeeDee Lamb und George Pickens von den Dallas Cowboys haben vor dem Monday-Night-Spiel gegen die Las Vegas Raiders offenbar gegen die teaminterne Ausgangssperre verstoßen.

Die beiden wurden am Sonntagabend, am Tag vor dem Spiel bei den Raiders, im Red Rock Casino gesichtet, wie aus Berichten hervorgeht.

- Anzeige -
- Anzeige -
Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

CeeDee Lamb in Casino versackt und übergeben?

Demnach soll Lamb am Montagmorgen um 7:30 Uhr Ortszeit beim Erbrechen beobachtet worden sein. Head Coach Brian Schottenheimer reagierte darauf, indem er beide Spieler für den ersten Drive des Spiels auf die Bank setzte.

Lamb bestätigte den Casino-Besuch für ein Abendessen und Getränke außerhalb des Teamhotels, bestritt jedoch die Vorwürfe des Erbrechens. "Ich weiß, wie ich mit Alkohol umgehen muss", betonte er.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Trotz des Vorfalls leisteten Lamb und Pickens beim 33:16-Sieg der Cowboys über die Raiders starke Beiträge: Zusammen kamen sie auf 14 Receptions, 210 Yards und zwei Touchdowns.

Nach dem Spiel weigerten sich Schottenheimer, Lamb und Pickens, die Umstände näher zu erläutern.

Mehr News und Videos
Buffalo Bills v Houston Texans
News

Alarmstufe Rot in Buffalo! Bills verlieren gegen Texans

  • 21.11.2025
  • 12:10 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 17: Referee Adrian Hill (29) during the NFL, American Football Herren, USA Preseason game between the Arizona Cardinals and the Indianapolis Colts on August 17, 2024 at Lu...
News

Texans vs. Bills: Schiri offenbar schwer verletzt

  • 21.11.2025
  • 12:09 Uhr
2247003477
News

ran tippt: Endlich "ownen" die Bears Aaron Rodgers

  • 21.11.2025
  • 10:34 Uhr
New York Jets v New England Patriots
News

Maye vs Newton: "Weiß nicht mal, in welcher Show er sitzt"

  • 21.11.2025
  • 10:23 Uhr
Lamar Mahomes
News

Chiefs, Ravens, Texans: Die Playoff-Chancen der 5-5-Teams

  • 21.11.2025
  • 10:22 Uhr
Atlanta Falcons v San Francisco 49ers
News

Kommentar: Falcons droht der komplette Absturz

  • 21.11.2025
  • 10:21 Uhr
imago images 1068370011
News

Kommentar: Bengals dürfen Burrow nicht mehr spielen lassen

  • 21.11.2025
  • 09:46 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 21.11.2025
  • 08:05 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 21.11.2025
  • 08:00 Uhr

NFL - Josh Allen frustriert nach acht Sacks: "Das macht keinen Spaß"

  • Video
  • 01:51 Min
  • Ab 0