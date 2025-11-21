Gegen Raiders im 1. Drive gebencht
Dallas Cowboys: Ausgangssperre missachtet und übergeben? Vorwürfe gegen CeeDee Lamb
Veröffentlicht: 21.11.2025
11:10 Uhr
- Kai Esser
CeeDee Lamb wurde im ersten Drive der Dallas Cowboys im Spiel gegen die Las Vegas Raiders gebencht. Warum, wollte niemand sagen. Angeblich, weil Lamb in einem Casino versackt sein soll.
Die beiden Wide Receiver CeeDee Lamb und George Pickens von den Dallas Cowboys haben vor dem Monday-Night-Spiel gegen die Las Vegas Raiders offenbar gegen die teaminterne Ausgangssperre verstoßen.
Die beiden wurden am Sonntagabend, am Tag vor dem Spiel bei den Raiders, im Red Rock Casino gesichtet, wie aus Berichten hervorgeht.
CeeDee Lamb in Casino versackt und übergeben?
Demnach soll Lamb am Montagmorgen um 7:30 Uhr Ortszeit beim Erbrechen beobachtet worden sein. Head Coach Brian Schottenheimer reagierte darauf, indem er beide Spieler für den ersten Drive des Spiels auf die Bank setzte.
Lamb bestätigte den Casino-Besuch für ein Abendessen und Getränke außerhalb des Teamhotels, bestritt jedoch die Vorwürfe des Erbrechens. "Ich weiß, wie ich mit Alkohol umgehen muss", betonte er.
Trotz des Vorfalls leisteten Lamb und Pickens beim 33:16-Sieg der Cowboys über die Raiders starke Beiträge: Zusammen kamen sie auf 14 Receptions, 210 Yards und zwei Touchdowns.
Nach dem Spiel weigerten sich Schottenheimer, Lamb und Pickens, die Umstände näher zu erläutern.