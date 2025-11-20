In einer Talkshow hatte der ehemalige Quarterback Cam Newton die Leistungen der New England Patriots runtergespielt. Nun antwortet Patriots-Quarterback Drake Maye süffisant.

Nach seinem Karriereende in der NFL ist Cam Newton regelmäßiger Gast bei der Talkshow "First Take" auf "ESPN".

Dort sorgte er zuletzt mit einerm Kommentar für Aufsehen. Als es um den Sieg der New England Patriots gegen die New York Jets ging, sagte Newton wörtlich, die Patriots seien "Fool's Gold". Frei übersetzt: Sie sind nur eine "Nebelkerze".

"Sie spielen den einfachsten Spielplan der NFL. Sie mussten diese Spiele gewinnen", analysierte der MVP von 2015.