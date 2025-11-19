Vor dem zwölften NFL-Spieltag blickt ran auf die anstehenden Duelle und gibt Tipps zu den möglichen Ergebnissen. von Julian Erbs Die NFL-Saison 2025 geht in ihre heiße Phase und wird von Woche zu Woche intensiver. Für viele Teams stellt sich nun die Frage, ob sie noch einmal alles für einen Playoff-Run investieren oder die Saison abhaken und auf einen hohen Draft-Pick setzen. Auch an diesem Spieltag dürfen sich Fans wieder auf spannende Duelle und wichtige Divisionskämpfe freuen, die den Verlauf der restlichen Saison entscheidend prägen können. In dieser Woche legen die Denver Broncos, die Los Angeles Chargers, die Miami Dolphins und die Washington Commanders eine Pause ein. Sie greifen erst in Woche 13 wieder ins Geschehen ein. ran präsentiert seine Prognosen für die Spiele am Wochenende.

Buffalo Bills @ Houston Texans Sowohl die Buffalo Bills als auch die Houston Texans befinden sich aktuell im Aufwärtstrend. Josh Allen zeigte zuletzt mit drei Rushing- und drei Passing-Touchdowns gegen die Tampa Bay Buccaneers, warum er neben Lamar Jackson zu den stärksten Dual-Threat-Quarterbacks der Liga gehört. Houston holte zwar auch mit Backup Davis Mills zwei Siege, doch egal ob C.J. Stroud oder Mills startet: In dieser Form ist Buffalo für die Texans eine Nummer zu groß. Allen wird gegen Houston seine MVP-Ambitionen unterstreichen und die Bills ihre Ansprüche im Playoff- und Super-Bowl-Rennen festigen. ran-Tipp: Buffalo Bills @ Houston Texans 32:12

Externer Inhalt

Pittsburgh Steelers @ Chicago Bears Pittsburgh muss in diesem Spiel sehr wahrscheinlich auf seinen fast 42 Jahre alten Quarterback Aaron Rodgers verzichten, der sich gegen die Cincinnati Bengals einen leichten Bruch in der nicht-werfenden Hand zugezogen hat. Backup Mason Rudolph macht seine Sache zwar ordentlich, doch gegen die formstarken Bears wird das nicht reichen. Caleb Williams führt Chicago zum achten Sieg aus den letzten neun Spielen und besonders die Defense, allen voran die Secondary, überzeugt gegen die Steelers. D.K. Metcalf bleibt weitgehend unauffällig, was erneut Diskussionen aufkommen lässt, ob es nicht klüger gewesen wäre, George Pickens im Team zu halten. ran-Tipp: Pittsburgh Steelers @ Chicago Bears 18:27

New England Patriots @ Cincinnati Bengals Die Vorzeichen für dieses Spiel könnten kaum unterschiedlicher sein. Bei den New England Patriots läuft derzeit alles perfekt. Acht Siege in Folge, Quarterback Drake Maye spielt weiter auf MVP-Niveau und das gesamte Team tritt geschlossen und selbstbewusst auf. In Cincinnati sieht es dagegen ganz anders aus. Drei Niederlagen in Serie, eine historisch schwache Defense, die seit Woche zwei in jedem Spiel mindestens 27 Punkte zugelassen hat, und dazu die Sperre von Star-Receiver Ja’Marr Chase nach seiner Spuckattacke gegen Jalen Ramsey. Entsprechend eindeutig dürfte auch dieses Duell ausfallen und klar an New England gehen. ran-Tipp: New England Patriots @ Cincinnati Bengals 30:14

Minnesota Vikings @ Green Bay Packers In diesem Division-Duell der NFC North geht es für beide Teams um alles. Wenn die Minnesota Vikings ihre Chancen auf die Playoffs wahren wollen, in einer starken Division mit den Bears und Lions, müssen sie gegen die Green Bay Packers gewinnen. Dafür muss Quarterback J.J. McCarthy endlich überzeugen und eine stabile Chemie mit Superstar-Wide Receiver Justin Jefferson aufbauen.

Gegen die Packers gelingt das jedoch nicht. Green Bay nutzt seinen Heimvorteil in Lambeau und sichert sich, trotz einiger kritischer Stimmen der Fans gegenüber Head Coach Matt LaFleur, den siebten Sieg aus elf Spielen. ran-Tipp: Minnesota Vikings @ Green Bay Packers 11:21

Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs Die Indianapolis Colts kommen nach Jonathan Taylors beeindruckender Vorstellung in Berlin erholt aus der Bye Week, während die Kansas City Chiefs letzte Woche eine bittere Niederlage gegen den AFC-Leader aus Denver hinnehmen mussten und deutlich schwächer wirkten als gewohnt. Auch wenn statistisch vieles gegen einen Sieg der Chiefs spricht, da die Colts die beste Offensive der Liga haben, bleibt ein entscheidender Faktor: Patrick Mahomes. Er liebt diese Herausforderungen, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Entsprechend werden die Chiefs dieses Matchup für sich entscheiden und ihre Hoffnungen auf die Playoffs wahren. ran-Tipp: Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs 27:30

Seattle Seahawks @ Tennessee Titans Auch wenn die Seattle Seahawks letzte Woche gegen die Los Angeles Rams verloren haben und Sam Darnold mit vier Interceptions enttäuschte, sind die Titans zu schwach, um Seattle ernsthaft gefährlich zu werden. Titans-Quarterback und Nummer-1-Pick Cam Ward zeigt zwar über die Saison hinweg immer wieder gute Ansätze, doch gegen ein wütendes Seahawks-Team kann auch er, wie schon so oft in dieser Saison, die Niederlage nicht verhindern. Seattle-Wide Receiver Jaxson Smith-Njigba überzeugt erneut voll und ganz. Mehr als 175 Receiving Yards und zwei Touchdowns unterstreichen einmal mehr seine Ansprüche auf den Offensive Player of the Year Award. ran-Tipp: Seattle Seahawks @ Tennessee Titans 32:7

Jacksonville Jaguars @ Arizona Cardinals Die Jacksonville Jaguars sind wohl das unberechenbarste Team der Liga. Auf überzeugende Siege folgen unerwartete Niederlagen und umgekehrt. Entsprechend scheint es passend, dass die Jaguars nach ihrem überraschend deutlichen Sieg gegen die Chargers nun gegen die Arizona Cardinals wieder eine Niederlage hinnehmen müssen.

Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett, der letzte Woche mit 47 erfolgreichen Pässen einen neuen NFL-Rekord aufstellte, zeigt erneut eine starke Leistung und führt Arizona zu ihrem vierten Saisonsieg. ran-Tipp: Jacksonville Jaguars @ Arizona Cardinals 16:19

Cleveland Browns @ Las Vegas Raiders Der "Tank-Bowl" des Spieltages: Beide Teams stehen nach zehn Spielen erst bei zwei Siegen. In Las Vegas liefert Quarterback Geno Smith eine enttäuschende Saison ab, bisher 12 Touchdowns und 13 Interceptions, während auch der gehypte Rookie-Runningback Ashton Jeanty hinter den Erwartungen bleibt.

In Cleveland wird vermutlich der ebenfalls stark gehypte Rookie Shedeur Sanders zu seinem ersten NFL-Start kommen, da Kollege Dillon Gabriel an einer Gehirnerschütterung laboriert. Nach einem katastrophalen Start als Ersatz für Gabriel gegen die Ravens zeigt Sanders, dass er mit mehr Vorbereitungszeit die Zukunft der Browns sein kann. Smith wirft erneut drei Interceptions. ran-Tipp: Cleveland Browns @ Las Vegas Raiders 17:10

Philadelphia Eagles @ Dallas Cowboys Ein sehr interessantes NFC East-Matchup erwartet die Fans in Texas. Die Philadelphia Eagles sind gut in Form und haben sämtliche Nebenkriegsschauplätze vom Beginn der Saison größtenteils befrieden können. Bei den Dallas Cowboys gibt es ebenfalls Positives: Ihre Offensive erzielt 29,6 Punkte pro Spiel, die zweitmeisten der Liga, und 378,7 Yards pro Spiel, die drittmeisten der Liga. Problematisch war bisher die Defense, doch überraschenderweise bereitet sie gegen die Eagles keine Probleme, und die Cowboys sichern sich unerwartet den Sieg gegen Jalen Hurts und Co. ran-Tipp: Philadelphia Eagles @ Dallas Cowboys 22:25

Atlanta Falcons @ New Orleans Saints Neben dem Browns-Raiders-Spiel ist auch das Duell zwischen den Atlanta Falcons und den New Orleans Saints ein heißer Anwärter auf den "Tank-Bowl"-Titel des Spieltages. Die Falcons reisen mit drei Siegen zu den Saints, die erst zwei Siege auf dem Konto haben. Zudem müssen die Falcons lange auf ihren Starting-Quarterback Michael Penix Jr. und Top-Wide-Receiver Drake London verzichten, die beide mit Knieverletzungen ausfallen. New Orleans hat in dieser Saison ohnehin wenig zu lachen, verliert nun aber auch gegen die verletzungsgeplagten Falcons. Damit geht der zweite "Tank-Bowl" des Spieltages an Atlanta, auch wenn die Saints wahrscheinlich die eigentlichen Gewinner im Hinblick auf die Draft-Platzierung sind. ran-Tipp: Atlanta Falcons @ New Orleans Saints 15:12

Tampa Bay Buccaneers @ Los Angeles Rams Rein statistisch gesehen spielt beim Heimteam dieses Spiels der MVP: Matthew Stafford hat seine letzte Interception in Woche 3 geworfen und kommt seitdem auf beeindruckende 22 Touchdowns, während die Rams in dieser Zeit nur ein Spiel verloren haben.

Der MVP-Hype um Bucs-Quarterback Baker Mayfield ist etwas abgeflaut, was vor allem am enormen Verletzungspech in der Tampa-Offensive liegt. Entsprechend lassen Stafford, Nacua und Co. auch in diesem Spiel nichts anbrennen und Stafford bleibt weiter ohne Interception. ran-Tipp: Tampa Bay Buccaneers @ Los Angeles Rams 14:28