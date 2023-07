Dallas Cowboys: Dak Prescott verspricht Leistungssteigerung

Trotz seiner Ankündigung möchte der Quarterback seinen Spielstil nicht grundlegend ändern: "Ich werde nicht aufhören, aggressiv zu sein. Wir versuchen, die Chemie hier zu verbessern. So ist unser Coach, und so bin ich. Das ist das Vertrauen, das ich in mich selbst gewonnen habe, und ich habe so hart gearbeitet, um dieses Vertrauen zu haben und die Würfe zu machen, die ich mache."

Dak Prescott dürfte in der kommenden Saison unter besonderer Beobachtung stehen. Der Quarterback der Dallas Cowboys beendete die vergangene Spielzeit - trotz längerer Verletzung - mit 15 Interceptions. "Bestwert" in der NFL. Für 2023 kündigt er Besserung an.

Cowboys-Besitzer Jerry Jones stärkt Prescott den Rücken

Auch Jerry Jones, Eigentümer der Franchise, glaubt an ein besseres Jahr seines Quarterbacks: "Was im letzten Jahr passiert ist, war in Bezug auf die Turnover unerwartet. Was wir von Dak erwarten, ist, den Ball nicht abzugeben und den Ball zu schützen."

"Und das ist - wenn ich an Dak denke - das Erste, das mir in den Sinn kommt. Das ist es, was er gut kann", so Jones weiter.