Dallas Cowboys: Jerry Jones verkündet Saisonaus von Leighton Vander Esch

Rückschlag für die Dallas Cowboys! Die Texaner müssen für den Rest der Saison auf Linebacker Leighton Vander Esch verzichten.

Verletzungsschock für "America's Team"!

Die Dallas Cowboys werden in dieser Spielzeit nicht mehr auf Leighton Vander Esch zurückgreifen können. Das bestätigte Teambesitzer und General Manager Jerry Jones in einem Radiointerview mit "105.3 The Fan"

Gegenüber "The Athletic" erklärte der 81-Jährige: "Es ist ein sehr bedeutender Verlust für uns. Wir wünschen ihm einfach alles Gute."

Der Linebacker fehlt den Texanern bereits seit Woche fünf mit einer Nackenverletzung. Es ist nicht das erste Mal, dass der 27-Jährige Probleme mit seinem Nacken hat. Schon 2019 (drei Spiele) und 2022 (sieben Spiele) verpasste er damit mehrere Partien.