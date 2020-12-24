An Heiligabend vor 15 Jahren erfüllte sich für Constantin Ritzmann der größte Weihnachtswunsch. Der Defensive End bestritt für die Atlanta Falcons ein reguläres Saisonspiel in der NFL. Er war der erste deutsche Feldspieler, der es von Deutschland aus in die NFL geschafft hat. ran.de erzählt seine Geschichte. München – Heiligabend ist für viele Menschen mit besonderen Erinnerungen verbunden. Man denkt zurück an schöne Familienfeiern mit den Liebsten, vielleicht auch an besondere Geschenke oder ein leckeres Essen. Constantin Ritzmann verbindet mit Heiligabend andere Erinnerungen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Der deutsche Defensive End denkt an sein erstes und einziges reguläres NFL-Saisonspiel zurück. Heute vor 15 Jahren, am 24. Dezember 2005, betrat der damals 26-Jährige im Dress der Atlanta Falcons das Spielfeld im Raymond James Stadium.

Anzeige

NFL-Debüt gegen die Tampa Bay Buccaneers Dass er nur in acht Spielzügen zum Einsatz kam und das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers in der Overtime mit 24:27 verlorenging, tat der Freude keinen Abbruch. Er hatte sein Ziel erreicht: Ritzmann war der erste deutsche Feldspieler, der es von Deutschland aus in die NFL geschafft hatte. "Das war mein Traum", sagt er. Somit war Ritzmann ein Vorreiter für Leute wie Sebastian Vollmer, Björn Werner, Markus Kuhn, Jakob Johnson oder Mark Nzeocha, die später diesen Weg einschlugen. Der deutsche Markus Koch, der von 1986 bis 1992 als Defensive End für die Washington Redskins gespielt hatte, zog mit seiner Familie bereits im Alter von vier Jahren in die Vereinigten Staaten und durchlief den gewöhnlichen, nordamerikanischen Schulweg. Im Alter von 13 Jahren kam Ritzmann bei den Danube Hammers in Donaueschingen erstmals mit American Football in Kontakt. Mit 16 wechselte er in die Jugendmannschaft der Berlin Adler, zwei Jahre später zum Erstligisten Hamburg Blue Devils.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Über eine europäische Auswahlmannschaft in die USA gelangt Der Nachwuchsspieler entwickelte sich zu einem Schrecken der gegnerischen Quarterbacks und wurde in die europäische Auswahlmannschaft der European Federation of American Football (kurz: EFAF) berufen. Gemeinsam mit den besten Spielern Europas durfte er nach New Orleans fliegen und gegen eine mexikanische Auswahl antreten. Ritzmann wurde aufgrund der hervorragenden Leistung zum MVP ernannt und erhielt zur Belohnung zwei Eintrittskarten für den Super Bowl. Live durfte er miterleben, wie die Green Bay Packers im Jahre 1997 gegen die New England Patriots mit 35:21 gewannen. Noch wichtiger war allerdings, dass er dadurch die Chance bekam, eine amerikanische Schule zu besuchen. Für die Mannschaft der Florida Christian High School in Tallahassee stellte er Rekorde auf: In nur 14 Spielen erzielte er 26 Sacks und 150 Tackles. Der Lohn war ein Stipendium von der University of Tennessee. Auch dort lieferte er konstant seine Leistungen ab. Im Jahre 2003 sorgte er mit 3,5 Sacks und 40 Tackles für Aufmerksamkeit. Ritzmann wurde zum NFL Combine eingeladen, musste dort nicht nur die verschiedenen Prüfungen bestehen, sondern auch Gespräche mit den Trainern der NFL führen.

Draft 2004: Eli Manning an Position 1 gewählt, Ritzmann überhaupt nicht Beim Draft 2004, als Eli Manning an Position 1 ausgewählt wurde, fiel Ritzmann durch das Raster. Kurz darauf die Erlösung: Die Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Chicago Bears und Miami Dolphins luden ihn zum Trainingslager ein. Ritzmann entschied sich für die Bills, überstand den letzten Cut und war ein fester Bestandteil der Franchise. Sein damaliges Jahresgehalt: 220.000 US-Dollar.

Gleichwohl blieb der Konkurrenzkampf groß. Erschwerend kam hinzu, dass er sich während der Saison verletzte. In seiner zweiten Saison bei den Bills gehörte er nur noch dem Practice Squad an.

Anzeige

Anzeige

Das unerwartete Angebot der Atlanta Falcons Im Dezember 2005 ergab sich eine neue Chance: Die verletzungsgeplagten Atlanta Falcons boten ihm einen Platz im Team an. Ritzmann wurden lediglich zwei Stunden Bedenkzeit gegeben. Als die Verantwortlichen der Buffalo Bills davon erfuhren, wollten sie den "Germinator" plötzlich an sich binden. Die Bills boten ihm ein höheres Gehalt und einen festen Platz im Team an. Dennoch entschied sich Ritzmann für einen Wechsel: "Ich war gegenüber den Bills einfach misstrauisch geworden. Sie hatten mich schließlich in den Practice Squad gesetzt. Warum sollte ich glauben, dass sie mich diesmal besser behandeln würden?" Die Falcons waren damals mit vielen Superstars gespickt. Der bekannteste Spieler war Quarterback Michael Vick, der später wegen Beteiligung an der Organisation illegaler Hundekämpfe suspendiert wurde. Zehn Tage nach seiner Ankunft in Atlanta durfte Constantin Ritzmann bei dem besagten NFL-Spiel an Heiligabend auflaufen.

Per Zeitung von seinem Aus bei den Falcons erfahren In Woche 17 hoffte er daheim gegen die Carolina Panthers auf einen weiteren Einsatz – vergeblich. Auch die erhoffte Vertragsverlängerung blieb aus. "Davon erfuhr ich dann aus der Zeitung", erzählt Ritzmann. Zwar wurde er im selben Jahr zum Trainingslager der New Orleans Saints eingeladen und durfte außerdem ein Tryout bei den Carolina Panthers absolvieren. Etablieren konnte er sich allerdings nicht mehr.

Anzeige

Anzeige

Auch der Umweg über die NFL Europe scheiterte: Er wurde im Jahre 2007 von Berlin Thunder verpflichtet, erlitt aber eine schwere Knieverletzung. Der Körper war den Anforderungen offenbar nicht mehr gewachsen. Somit war es an der Zeit, die Profikarriere zu beenden!

College-Freundschaften bleiben bestehen Zusammen mit seiner Frau Christina, die er an der High School kennengelernt hatte, und seinen Kindern zog er daraufhin nach Atlanta und nahm einen Job im Verkauf an.

Anzeige

Anzeige