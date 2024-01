Meisten Receptions in einer Rookie-Saison

Den Rookie-Rekord für die meisten Catches in einem Spiel brach Puka Nacua bereits in Woche 2, als er gegen die 49ers 15 Pässe sichern konnte. Dem Fünftrunden-Pick würden in Week 18 vier weitere Catches reichen, um den Rookie-Saisonrekord für Receptions zu brechen: 104 Pässe fing Dolphins-Receiver Jaylen Waddle in seiner Rookie-Saison 2021, 101 hat Nacua bereits. © 2023 Getty Images